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Dönem eş anlamlısı nedir? Dönemin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizdeki öz Türkçe ya da farklı dillerden gelmiş tüm kelimelerin birden fazla anlamı vardır. Bu anlamlar doğrultusunda eş anlamlı kelimeleri de bulunur. Dönem de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Devir, devre gibi anlamlara gelir. Dönem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dönem eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Dönem eş anlamlısı nedir? Dönemin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Belli ve geçici bir zaman birimini karşılayan bir kelimedir. Yaş için, eğitim alanında ya da mevsimlerden bahsederken kullanılabilir.

Dönem eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu dönem kelimesi için dört farklı tanım yapar. Hangi tanıma göre kullanılacaksa eş anlamlı kelimesi de buna göre seçilmelidir. Bu tanımlar şunlardır:

  • Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Örnek Meşrutiyet Dönemi.
  • Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre ya da devre. Yarı yıl dönemi. Örnek olarak: Kış dönemi sınavları.

Dönemin eş anlamlısı nedir?

Başı ve sonu önceden belirlenmiş olan zaman dilimleri için dönem kelimesi kullanılır. Kökü dönmek fiilidir. Ancak isim olunca bu anlamından kopmuştur. Tarihsel olayları ve durumları zamansal açıklardan birbirlerinden ayırma görevini üstlenmiş bir kelimedir.

Dönem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Yarıyıl, devir, periyot, evre, devre, süre, yaş, çağ gibi kelimeler dönem yerine cümle içinde kullanılabilir. Ancak cümle içindeki kullanım amacı belirlenmelidir. Hangi amaçla kullanıldığına göre uygun bir kelime seçilerek dönem yerine kullanılabilir.

Dönemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dönem kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin kullanıldığı bazı cümle örnekleri şunlardır:

  • Kötü bir dönemden geçtiğini biliyorum ama daha sakin olmalısın.
  • Hangi periyotta spor yapıyorsan bu rutinini bozmamalısın.
  • Hastalığının hangi evresinde olduğunu biliyor muydun?
  • Artık çocukluk devresini geçtin, büyüdün.
  • Zaman zaman böyle mutlu hissettiğim oluyor.
  • Birinci yarı yıl sınav sonuçların kötüyse de üzülme ikinci yarı yılda notlarını yükseltirsin.
  • Orta Çağ insanlık tarihinin en karanlık zamanlarından biri olarak anılır.
  • En eski çağlarda insanlar ellerindeki malzemeleri kullanıp mağara duvarlarına resimler yaparlarmış.
    1. Murat zamanında tütün yasaklanmış.

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