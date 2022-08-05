Dönem eş anlamlısı nedir? Dönemin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Belli ve geçici bir zaman birimini karşılayan bir kelimedir. Yaş için, eğitim alanında ya da mevsimlerden bahsederken kullanılabilir.

Dönem eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu dönem kelimesi için dört farklı tanım yapar. Hangi tanıma göre kullanılacaksa eş anlamlı kelimesi de buna göre seçilmelidir. Bu tanımlar şunlardır:

Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Örnek Meşrutiyet Dönemi.

Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre ya da devre. Yarı yıl dönemi. Örnek olarak: Kış dönemi sınavları.

Dönemin eş anlamlısı nedir?

Başı ve sonu önceden belirlenmiş olan zaman dilimleri için dönem kelimesi kullanılır. Kökü dönmek fiilidir. Ancak isim olunca bu anlamından kopmuştur. Tarihsel olayları ve durumları zamansal açıklardan birbirlerinden ayırma görevini üstlenmiş bir kelimedir.

Dönem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Yarıyıl, devir, periyot, evre, devre, süre, yaş, çağ gibi kelimeler dönem yerine cümle içinde kullanılabilir. Ancak cümle içindeki kullanım amacı belirlenmelidir. Hangi amaçla kullanıldığına göre uygun bir kelime seçilerek dönem yerine kullanılabilir.

Dönemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dönem kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin kullanıldığı bazı cümle örnekleri şunlardır: