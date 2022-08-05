Duygu eş anlamlısı nedir? duygunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Duygu eş anlamlısı olan kelimeler, ifade edilmek istenen durumun ne olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Eş anlamlısı histir. Özel isim olarak kız çocuklarına da verilen bir isimdir. Birden fazla anlamı buna bağlı olarak da birden fazla eş anlamlı kelimesi vardır.
Türk Dil Kurumu, duygu kelimesi için tamamı isim türünde olan beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar şunlardır:
Bu tanımlar doğrultusunda şu cümle örnekleri verilmiştir:
Duygu kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilecek kelimeler şunlardır: His, önsezi, izlenim. Bu kelimelerin duygu yerine kullanılabilmesi için yer aldığı cümlenin anlamının ne olduğu önemlidir.
Farklı kelimeler ile bir araya gelerek duygu sömürüsü, utanç duygusu, acıma duygusu, aşağılık duygusu, utanma duygusu, üstünlük duygusu gibi yeni ve birleşik kelimeler oluşturur.
Ayrıca atasözlerinde ve deyimlerde de kullanılır. "…duygusunu uyandırmak", "duygu uyandırmak" örnek deyimler arasındadır.
Hangi eş anlamlı sözcüğün duygu yerine kullanılacağını anlamak için cümlenin bütününe bakılması gerekir. Duygu ve eş anlamlı kelimeleri ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: