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Hulk'tan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

05.07.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro forması giyen Hulk için Beşiktaş ve Fenerbahçe devreye girmişti. Özellikle Beşiktaş'ın uzun süredir takip ettiği Hulk'tan kötü haber geldi. Atletico Mineiro'da gösterdiği performansla takımı sırtlayan Hulk'un takımdan ayrılmayacağı belirtildi.

Hulk'tan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Hulk için Beşiktaş ve Fenerbahçe devreye girmişti. Brezilya ekibinde başarılı performans gösteren Hulk ülkesinde takdir toplarken transferi de zora girdi. Brezilya liginde şampiyonluğa oynayan Atletico Mineiro'da Hulk takımını adeta tek başına sırtlıyor. Brezilya basını tarafından övgüler alan Hulk'un takım arkadaşı Nacho Fernandez ile uyumunun kaliteyi arttırdığı ve fark yarattığı belirtiliyor.

28 MAÇTA 11 GOL 8 ASİST

Hulk, Atletico Mineiro formasıyla çıktığı 28 maçta 20 gole katkı sağladı. Ligde 4 gol 8 asistlik performans gösteren Hulk, uluslararası kupalarda 6 gol 1 asist ve Brezilya Kupası'nda da 1 gol atma başarısı gösterdi. Hulk, Atletico'da yılın en golcü oyuncusu ve aynı zamanda asist lideri. Atletico-MG'nin kazandığı 16 puanla dördüncü sırada yer aldığı Brezilya Serie A'da , Hulk gollere katılımda ilk sırada yer alıyor.

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TRANSFER ZORA GİRDİ

Atletico-MG , Flamengo ile Brezilya Şampiyonası için karşılaşacak ve sonrasında da Boca Juniors ile Libertadores Kupası son 16 turunun ilk maçında karşı karşıya gelecek. Takımın en önemli kozlarının başında gelen Hulk'un ise transferde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gelmesi zora girdi. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istememesi bu transferi zora soktu.

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