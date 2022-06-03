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Hull City'den şaşırtan Survivor Nisa Bölükbaşı paylaşımı! Sosyal medyada olay oldu...

03.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz akşam ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya yaptığı sürprizle herkesi şaşırttı. Survivor'da yeni döneme girilmesiyle birlikte takımlar dün değişti. Yeni takım kaptanlarıyla birlikte yeni takımlar belirlendi. Takım değişimi öncesi Nisa yaptığı hediyeyle şaşırttı. Nisa'nın hediyesi sonrası Hull City futbol kulübünün resmi sayfası yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Hull City'den şaşırtan Survivor Nisa Bölükbaşı paylaşımı! Sosyal medyada olay oldu...

Survivor 2022 All Star yarışmasında gösterdiği performansla herkes tarafından sevilen isim haline gelen Nisa Bölükbaşı, sempatik hareketleriyle de Survivor'a damga vuruyor. Survivor'da dün akşam gerçekleşen ada konseyinde Nisa söz istedi ve Acun Ilıcalı'yı adeta şoke etti.

ACUN ILICALI'YA SÜRPRİZ HEDİYE

Ada konseyinde takımların karıştılmasından hemen önce söz isteyen ve Acun Ilıcalı'ya 'size bir hediyem var' diyen Nisa, herkesi şaşırttı. Konseyde arkadaşlarıyla birlikte hediyeyi açan ve Ilıcalı'yı soka şokan Nisa, yeteneğiyle herkesi mest etti.

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GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİ

Hull City futbol kulübünün maçına gittikleri güzel ödül sonrası o anları resim çizerek kalıcı hale getiren Nisa, bu hediye sonrası Acun Ilıcalı'yı çok sevindirdi.

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Acun Ilıcalı, Nisa'nın hediyesi sonrasında, "Bana kızlarım bile çok zor hediye seçer. Uzun zamandır böyle bir hediye almamıştım" diyerek Nisa'yı onore etti.

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HULL CITY'DEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Hull City futbol takımının resmi Twitter sayfasından Nisa'nın bu çizimi sonrasında sürpriz bir paylaşım geldi. Nisa'yı süper yetenek olarak tanımlayan Hull City, muhteşem eser olarak tanımladığı resim için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
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