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Hull City, Premier Lig'i kafaya koydu! Norwich'i devirip, liderlik koltuğuna oturdular...

13.08.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Shota Arveladze'nin yaptığı Hull City, İngiltere Championship'in 3. haftasında Norwich City'i konuk etti. Kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken İngiliz ekibi, Norwich'i 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Hull City, Premier Lig'i kafaya koydu! Norwich'i devirip, liderlik koltuğuna oturdular...

Hedefini Premier Lig play-off'u olarak belirleyen Hull City, İngiltere Championship'in 3. haftasında sahasında Norwich City ile karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hull City, 2-1'lik skorla kazandı. Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 43 ve 62. dakikalarda Oscar Estupinan attı. Norwich'in tek golü 72. dakikada Marcelona Nunez'den geldi.

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Hull City'de Ozan Tufan, Allahyar ve Benjamin Tetteh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan 80, Tetteh 63, Allahyar ise 90 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Hull City, ligdeki puanını 7'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Norwich City, 1 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Hull City, Burnley deplasmanına gidecek. Norwich City, Huddersfield'i ağırlayacak.

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Acun Ilıcalı hull city ingiltere championship premier lig shota arveladze
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