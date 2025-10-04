SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Hull City, Sheffield United'ı tek golle devirdi! Burrows'un penaltısı puanı getirmedi...

Championship'te Hull City, David Akintola'nın golüyle Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti. Sheffield United'ın kötü başlangıcı devam ederken, Harrison Burrows'un kaçırdığı penaltı konuk ekibi puandan etti.

Hull City, Sheffield United'ı tek golle devirdi! Burrows'un penaltısı puanı getirmedi...
Burak Kavuncu

Championship'te Sheffield United'ın kötü gidişatı devam ediyor: Akintola'nın golü Hull City'ye galibiyeti getirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City, sahasında Sheffield United'ı konuk etti. Karşılaşmanın tek golü, David Akintola'nın şutunun Chiedozie Ogbene'ye çarpıp yön değiştirmesiyle geldi. Bu gol, Hull City'ye kritik bir galibiyet getirirken, Sheffield United'ın ligdeki kötü gidişatını daha da derinleştirdi. Hull City'de milli futbolcu Enis Destan 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Hull City: (4-2-3-1) Pandur, Giles, Hughes, Egan, Coyle (c), Slater, Lundstram (Hadziahmetovic 14), Gyabi (Millar 61), Akintola (Crooks 61), Gelhardt, McBurnie.

Sheffield United: (3-4-2-1) Cooper, Tanganga, McCallum (Burrows 72), Hamer, O'Hare (Ings 63), Mee, Ogbene, Campbell (Cannon 72), McGuinness, Matos (Barry 81), Peck (Davies 63).

HULL CITY YÜKSELİŞİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Hull City, Sheffield United ı tek golle devirdi! Burrows un penaltısı puanı getirmedi... 1

Maç boyunca her iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, Sheffield United'ın Gus Hamer'le bulduğu bir şut direkten döndü. Maçın son anlarında Sheffield United, Harrison Burrows'un kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamayınca, sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı. Hull City kalecisi Pandur, Burrows'un zayıf penaltısını rahatlıkla kurtardı. Bu sonuçla Hull City puanını artırırken 12 yaparken, Sheffield United ise galibiyet hasretini sürdürerek 3 puanla ligin son sırasında yer aldı.

MORAL BULDU

Hull City, Sheffield United ı tek golle devirdi! Burrows un penaltısı puanı getirmedi... 2

Hull City, Akintola'nın golü ve Pandur'un kritik penaltı kurtarışıyla Sheffield United karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Sheffield United'ın ligdeki sıkıntıları devam ederken, bu mağlubiyet takım üzerindeki baskıyı daha da artıracak gibi görünüyor. Hull City ise bu galibiyetle moral bularak üst sıralara tırmanma hedefinde önemli bir adım attı.

Ligin sonraki haftasında Hull City deplasmanda Birmingham ile karşılaşacak. Sheffield United ise sahasında Watford'u ağırlayacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jose Mourinho'nun başı virüsle dertte! Dev maç öncesi şok...Jose Mourinho'nun başı virüsle dertte! Dev maç öncesi şok...
Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan tarihi başarı!Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan tarihi başarı!
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Enis Destan Hull City AFC İngiltere Championship
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.