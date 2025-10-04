Hull City, Sheffield United'ı tek golle devirdi! Burrows'un penaltısı puanı getirmedi...

Championship'te Sheffield United'ın kötü gidişatı devam ediyor: Akintola'nın golü Hull City'ye galibiyeti getirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City, sahasında Sheffield United'ı konuk etti. Karşılaşmanın tek golü, David Akintola'nın şutunun Chiedozie Ogbene'ye çarpıp yön değiştirmesiyle geldi. Bu gol, Hull City'ye kritik bir galibiyet getirirken, Sheffield United'ın ligdeki kötü gidişatını daha da derinleştirdi. Hull City'de milli futbolcu Enis Destan 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Hull City: (4-2-3-1) Pandur, Giles, Hughes, Egan, Coyle (c), Slater, Lundstram (Hadziahmetovic 14), Gyabi (Millar 61), Akintola (Crooks 61), Gelhardt, McBurnie.

Sheffield United: (3-4-2-1) Cooper, Tanganga, McCallum (Burrows 72), Hamer, O'Hare (Ings 63), Mee, Ogbene, Campbell (Cannon 72), McGuinness, Matos (Barry 81), Peck (Davies 63).

HULL CITY YÜKSELİŞİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Maç boyunca her iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, Sheffield United'ın Gus Hamer'le bulduğu bir şut direkten döndü. Maçın son anlarında Sheffield United, Harrison Burrows'un kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamayınca, sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı. Hull City kalecisi Pandur, Burrows'un zayıf penaltısını rahatlıkla kurtardı. Bu sonuçla Hull City puanını artırırken 12 yaparken, Sheffield United ise galibiyet hasretini sürdürerek 3 puanla ligin son sırasında yer aldı.

MORAL BULDU

Hull City, Akintola'nın golü ve Pandur'un kritik penaltı kurtarışıyla Sheffield United karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Sheffield United'ın ligdeki sıkıntıları devam ederken, bu mağlubiyet takım üzerindeki baskıyı daha da artıracak gibi görünüyor. Hull City ise bu galibiyetle moral bularak üst sıralara tırmanma hedefinde önemli bir adım attı.

Ligin sonraki haftasında Hull City deplasmanda Birmingham ile karşılaşacak. Sheffield United ise sahasında Watford'u ağırlayacak.