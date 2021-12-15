Hull City taraftarı çıldırdı! Acun Ilıcalı için Türk bayrağı açıp...

Yaptığı yatırımlarla kendinden sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı'nın hedefinde İngiltere'den bir takım satın almak vardı. Anlaşmalarda belirli bir aşamalara geldiği bilinirken Ilıcalı yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

TÜRK BAYRAKLARI AÇTILAR

Hull City taraftarı Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini öğrenince Türk bayraklarını alıp destek için sokaklara çıktı. Ilıcalı bu olaydan çok memnun kaldığını söyleyip sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"TÜRK BAYRAKLARINI GÖRDÜĞÜMDE..."

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda, ''O güzel şehre indiğim anda çok büyük bir enerji hissettim. Şimdi de sokaklarda, Twitter'da, Türk bayraklarını gördüğümde, gerçek bir aile gibi çok güçlü bağları olan birkaç kulüpten biri olacağımızdan eminim. Umarım hayallerimiz çok yakında gerçekleşir.'' ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

