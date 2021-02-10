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Hülya Avşar bir erkekte aradığı üç özelliği saydı

10.02.2021 23:28 | Son Güncelleme:
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Hülya Avşar bir erkekte aradığı üç özelliği saydı

Oyuncu Hülya Avşar, Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” adlı programa konuk oldu. Hülya Avşar programda bir erkekte aradığı üç özelliği de saydı.

Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar’da dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hülya Avşar, karşı cinste aradığı üç özelliği saydı. Avşar, “Benim bir erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar” dedi.

Avşar, "İlişkide baskın değilim, yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan! Bir-iki sene geçince gerçek kimliğim ortaya çıkar. Çünkü sıkılmaya başlarım" diye konuştu.

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