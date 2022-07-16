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Hülya Avşar'dan 'kapris' çıkışı! " Hiç tahammülüm yok"

16.07.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıyan Hülya Avşar'a, yeni nesil oyuncuların çok kaprisli olduğu söylentileri hatırlatıldı. Avşar, konuyla alakalı, "Ben hiç denk gelmedim. Denk gelseydim ne olması gerektiğini öğretirdim. Hiç tahammülüm yok saygısızlıklara hatta kaprise..." dedi

Hülya Avşar'dan 'kapris' çıkışı! " Hiç tahammülüm yok"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi.

Ayvalık'taki yazlığına gitmeden kişisel işlerini halleden Avşar kızına yeni filmi sorulunca, "Bizim her şeyimiz tamam. Almanya'daki işlerin tamamlanmasını bekliyorum. Biz anlaştık her şeyiyle. Top artık onlarda zaman için... Alman-Türk ortak yapımı bir film olacak. Bir anne ve kızın hikayesini anlatacak. Fikir alışverişinde bulunuyoruz kızımın kimin olacağıyla alakalı." dedi.

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"TAHAMMÜLÜM YOK!"

Hülya Avşar'a yeni nesil oyuncuların çok kaprisli olduğu söylentileri hatırlatıldı. Ünlü isim, "Hiçbir fikrim yok. Ben hiç denk gelmedim. Denk gelseydim ne olması gerektiğini öğretirdim. Hiç tahammülüm yok saygısızlıklara hatta kaprise... Zaten öyle olanlar karşılığını ileriki mesleki hayatlarında alıyorlar. Kendileri bilirler. Ben rastlamadım, izin vermezdim." dedi.
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"BENDEN FIRÇA YEMİŞTİ!"

"Geçmişten bugüne hiç size denk gelen bir olay yaşanmadı mı?" sorusuna yanıt veren Avşar, "Bir tane var ama onu anlatmayacağım. Yaşadığım kişi için de hoş değil. Bir fırça yemişti benden bir oyuncu ama bu burada kalsın." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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