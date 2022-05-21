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Hülya Avşar'dan samimi itiraf! "Bu kadar sevileceğini ben de beklemiyordum"

21.05.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stüdyodan çıkarken görüntülenen başarılı şarkıcı Hülya Avşar, yeni çıkardığı 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı hakkında konuştu. Gelen yorumların çok güzel olduğunu ve yeni şarkılar için stüdyoya girdiğini söyleyen Avşar, "Şarkım çok sevildi, ne yalan söyleyeyim bu kadarını ben de beklemiyordum" dedi.

Hülya Avşar'dan samimi itiraf! "Bu kadar sevileceğini ben de beklemiyordum"

Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Akatlar'da stüdyo çıkışı görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Avşar basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Avşar, sosyal medya paylaşımları ve yeni yaptırmaya başladığı çiftlik evinden bahsetti.

"ÇOK PARA HARCAYINCA OLUYORMUŞ"

Muhabirlerin "Stüdyodaydınız, yeni bir şarkı yolda galiba" cümlesi üzerine Avşar "Evet yeni şarkılar için Ayvalık'tan döndüm, hemen stüdyoya girdim." dedi. Çıkardığı 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı üzerine de konuşan Avşar "Şarkım çok sevildi, ne yalan söyleyeyim bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok para harcayınca oluyormuş demek ki. Ama gençleri kendine çekeceğini biliyordum." diyerek güldü. Şarkısının Kanal D'de yayınlanan 'Yargı' dizisinin bölüm sonu sahnesinde yer alması üzerine "Evet, çok mutlu oldum. Gurur verici şeyler bunlar, emek olunca oluyor." dedi.

"Z KUŞAĞI BENİ YAKALASIN"

Muhabirlerin "YouTube'da da videolarınızı atmaya başladınız tekrardan, gündelik paylaşımlarınız. O nasıl gidiyor?" sorusuna Avşar "3 bölüm yayınlandı, o da çok iyi gidiyor. Tam da yerini buldu dijitalde, sosyal medyaya biraz önem veriyorum hatta TikTok'ta da bir şeyler yapmaya başladım. 'Z kuşağını yakalayayım' gibi bir amacım yok ama onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum. Dijitale baya yüklü girdim" ifadelerini kullandı.

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK

Avşar, muhabirlerin "Pişmanlık var mı 'Selfie' filminizi dijitalde yayınlamadığınız için?" sorusuna üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Benim kaybım olmadı ki, sinemada oynamasını çok istemiştim çünkü ben sinemacıyım. Şu an da öyle bir proje yok ama tiyatro, dizi veya sinema isterim. Her an olabilir. Müzikal teklifi gelmişti mesela kabul etmedim, çünkü provaları falan çok uzun sürer, uzun mesai harcamam lazım bu yüzden kabul etmedim."

"ZEHRA BENİ SALLAYIP DURUYOR"

Muhabirlerin "Bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, hatta Zehra'da ilgilenecekti. Son durum nedir?" sorusuna da cevap veren ünlü isim "Evet evet devam ediyor, pandemi girince araya mecburen durduk pandemi de kimse çalışmak istemedi onlar da haklılar. Zehra biraz salladı beni, çünkü Zehra daha çok hoşuna giden önemli şeyler ile ilgileniyor. O yüzden beni tamamen sallayıp duruyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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Hülya Avşar
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