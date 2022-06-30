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Hülya Avşar denizden çıktı, şezlongta yaptıkları dikkat çekti

30.06.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Hülya Avşar son olarak siyah bikinisiyle çekilen görüntülerini yayınladı. 50 dakika yüzen ve şezlongta uzanıp esneme hareketleri yapan Avşar kızının paylaşımı olay oldu.

Hülya Avşar denizden çıktı, şezlongta yaptıkları dikkat çekti

58 yaşındaki Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve siyah bikinisiyle güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Şezlong pozlarıyla gündem olan Avşar, fit haliyle dikkat çekti. Spora olan düşkünlüğüyle bulunan ünlü şarkıcı, güneşlenirken de esneme hareketleri yapmayı ihmal etmedi.

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Avşar paylaşımının altına “50 dk yüzme, üzerine esneme ve beni çaktırmadan çeken asistanım, yayınlayan da ben” notunu düştü.

Hülya Avşar'ı görenler "Yaşına rağmen taş gibi", "Gereksiz hareketler" yorumları yaparak ikiye bölündü.


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Hülya Avşar
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