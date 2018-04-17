Hülya Avşar filminin vizyon tarihini seksi paylaşımıyla duyurdu

Hülya Avşar, sadece bir el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfi’nin heyecanını yaşıyor.

FOTOĞRAFLA VİZYON TARİHİNİ DUYURDU

Hülya Avşar filmin vizyon tarihini bugün paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu. Avşar Kızı, bacak dekolteli fotoğrafının altına "Selfi 27 Nisan 2018 Sinemalarda" notunu düştü.

YORUMA KAPATTI

Hülya Avşar'ın fotoğrafı yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı. Hülya Avşar'ın hayatını anlatan bu filmde, yaşadığı aşkları, ilişkileri, evlilikleri, Zehra'yı emzirirken ki görüntüleri yani Hülya Avşar'la ilgili aklınıza ne gelirse olacak.