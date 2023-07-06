Hülya Avşar göğsüne sakız yapıştırmıştı! Olay klipteki yakışıklı bakın kimmiş! Meğer annesi de dedesi de çok ünlüymüş

Hülya Avşar'ın 'Yapma Aşkım' klibinde oynayan yakışıklı oyuncunun kim olduğu merak edenler annesinin ve dedesinin kim olduğunu duyanca çok şaşırıyor. Birçok dizide rol alan Tarık Ündüz'ün dedesi Türk tiyatrosunun efsane ismi annesi ise ünlü oyuncuymuş.

Hülya Avşar'ın yapımcılığını üstlendiği teklisi 'Yapma Aşkım'ın klibi yayınlandığı dönemde çok konuşulmuştu. Balat'ta yapılan çekimlerde Avşar Kızı'nın kostümleri dikkat çekmişti.

Avşar Kızı'nın, klibinin son sahnesinde çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar ise sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Olay klipteki yakışıklı oyuncu Tarık Ündüz'ün babası Gazanfer Ündüz, annesi Fulya Özcan'dır. Ayrıca usta tiyatrocu merhum Gazanfer Özcan'ın torunudur.

Tiyatrocu bir ailede dünyaya gelen Tarık Ündüz aile bireylerinin yolundan gitmiş ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü tamamlamıştır.

1990 yılında ilk dizisi olan Kuruntu Ailesi'nde rol almıştır. İlk başrolünü Adab-ı Muaşeret filminde oynamıştır.

Tarık Ündüz'ün rol aldığı yapımlar arasında; Not Defteri, Yaz'ın Öyküsü, Jet Sosyete, Huzursuzlar, Issız Adam, Biz Size Döneriz de yer alıyor.