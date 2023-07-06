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Hülya Avşar göğsüne sakız yapıştırmıştı! Olay klipteki yakışıklı bakın kimmiş! Meğer annesi de dedesi de çok ünlüymüş

06.07.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ın son klibi ve şarkısı Yapma Aşkım'ın klibinde oynayan yakışıklı oyuncu Tarık Ündüz'ün kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırması uzun süre gündem olmuştu. Genç oyuncu Tarık Ündüz Türk tiyatrosunun efsane isminin torunu çıktı.

Hülya Avşar göğsüne sakız yapıştırmıştı! Olay klipteki yakışıklı bakın kimmiş! Meğer annesi de dedesi de çok ünlüymüş

Hülya Avşar'ın 'Yapma Aşkım' klibinde oynayan yakışıklı oyuncunun kim olduğu merak edenler annesinin ve dedesinin kim olduğunu duyanca çok şaşırıyor. Birçok dizide rol alan Tarık Ündüz'ün dedesi Türk tiyatrosunun efsane ismi annesi ise ünlü oyuncuymuş.

Hülya Avşar'ın yapımcılığını üstlendiği teklisi 'Yapma Aşkım'ın klibi yayınlandığı dönemde çok konuşulmuştu. Balat'ta yapılan çekimlerde Avşar Kızı'nın kostümleri dikkat çekmişti.

hülya kapak

Avşar Kızı'nın, klibinin son sahnesinde çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar ise sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

hülya avşar 2

Olay klipteki yakışıklı oyuncu Tarık Ündüz'ün babası Gazanfer Ündüz, annesi Fulya Özcan'dır. Ayrıca usta tiyatrocu merhum Gazanfer Özcan'ın torunudur.

Tarık Ündüz dedesi

Tiyatrocu bir ailede dünyaya gelen Tarık Ündüz aile bireylerinin yolundan gitmiş ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü tamamlamıştır.

Tarık Ündüz 4

1990 yılında ilk dizisi olan Kuruntu Ailesi'nde rol almıştır. İlk başrolünü Adab-ı Muaşeret filminde oynamıştır.

Tarık Ündüz 3

Tarık Ündüz'ün rol aldığı yapımlar arasında; Not Defteri, Yaz'ın Öyküsü, Jet Sosyete, Huzursuzlar, Issız Adam, Biz Size Döneriz de yer alıyor.

Tarık Ündüz klip

Tarık Ündüz KLİP 2

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Gazanfer Özcan Hülya Avşar Tarık Ündüz ünlü oyuncu

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