Hülya Avşar hayalindeki film projesini açıkladı

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yaptığı açıklamayla hayalindeki rolü anlattı. Berlin in Berlin, Bir Kadının Anatomisi, Salkım Hanımın Taneleri gibi iddialı filmlerde boy gösteren Hülya Avşar, aklının kabul etmediği rollerde kaldığını söyledi.

“OYNAMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM”

Oynamadığı için pişman olduğu filmlerin olduğunu dile getiren Avşar, “Yakın zamanda beni dizide göremeyeceksiniz. Sinema filmini çok özledim ama Türkiye’de bana göre, benim yaşıma, jenerasyonuma göre hikaye üretmek gibi bir şey olmadığı için çok zorlanıyorum. Gelen senaryolardan beğenmeyip sonradan beğenmediğime pişman olduğum işler var tabi, Eğreti Gelin, Sofra Sırları, Gönül Yarası gibi, kıskandım” dedi.

“OĞLUNUN ARKADAŞINA AŞIK OLAN ANNEYİ OYNAMAK İSTEDİM”

Reha Erdem ile film projelerinin olduğunu açıklayan ünlü isim, “Ben güncel hayat hikayelerini seviyorum. Örneğin Reha Erdem ile bir film çekecektik, oğlunun arkadaşına aşık olan anneyi oynamak istedim. Henüz gerçekleşmedi ama. Aslında aykırı olarak görüyoruz ama bunlar etrafımızda yaşanan şeyler” dedi.



