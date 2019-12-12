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Hülya Avşar hayalindeki film projesini açıkladı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, hayalindeki projeyi anlattı. İddialı işlerde boy göstermeyi seven Hülya Avşar, 'oğlunun arkadaşına aşık olan anneyi oynamak istedim' dedi.

Hülya Avşar hayalindeki film projesini açıkladı

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yaptığı açıklamayla hayalindeki rolü anlattı. Berlin in Berlin, Bir Kadının Anatomisi, Salkım Hanımın Taneleri gibi iddialı filmlerde boy gösteren Hülya Avşar, aklının kabul etmediği rollerde kaldığını söyledi.

“OYNAMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM”

Oynamadığı için pişman olduğu filmlerin olduğunu dile getiren Avşar, “Yakın zamanda beni dizide göremeyeceksiniz. Sinema filmini çok özledim ama Türkiye’de bana göre, benim yaşıma, jenerasyonuma göre hikaye üretmek gibi bir şey olmadığı için çok zorlanıyorum. Gelen senaryolardan beğenmeyip sonradan beğenmediğime pişman olduğum işler var tabi, Eğreti Gelin, Sofra Sırları, Gönül Yarası gibi, kıskandım” dedi.

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“OĞLUNUN ARKADAŞINA AŞIK OLAN ANNEYİ OYNAMAK İSTEDİM”

Reha Erdem ile film projelerinin olduğunu açıklayan ünlü isim, “Ben güncel hayat hikayelerini seviyorum. Örneğin Reha Erdem ile bir film çekecektik, oğlunun arkadaşına aşık olan anneyi oynamak istedim. Henüz gerçekleşmedi ama. Aslında aykırı olarak görüyoruz ama bunlar etrafımızda yaşanan şeyler” dedi.

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Hülya Avşar Berlin In Berlin Bir Kadının Anatomisi Salkım Hanımın Taneleri

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
BENCE KIZININ KOCASINA (DAMADINA) AŞIK OLAN Bİ KAYNANA ÇOK YAKIŞIRDI. HÜLYACIGIMA
Oğlunun arkadaşına aşık olan bir anne toplum ve aile yapısına ters bir durum, Hülya hanımın hayalindeki rol gerçekten bumu, bunumu oynamak istiyor ...?
@gurkoli ama doğruyu söylemiş şu an toplumda böyle sapkınlıklar çok var
@gurkoli toplum dünden hazır oyna anam
CEHENNEM NEDEN BU KADAR UCUZ ANLAYIN ARTIK
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