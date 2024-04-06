Hülya Avşar'ın 'evlilikte 5 yıl şartı' önerisi şaşırttı! Prof. Dr. Arif Verimli donup kaldı

Hülya Avşar, YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına aldığı konuklar ve işlediği konularla sık sık gündem oluyor.

Ünlü isim bu defa programına Prof. Dr. Arif Verimli'yi konuk etti. Evlilik üzerine uzun bir sohbet eden Avşar ve Verimli çiftlere evlilik eğitimi verilmesi gerektiğinin üzerinde durdu.

'KİRA KONTRATI GİBİ...

Hülya Avşar 'Şu evlilikler beş senelik kontratlarla olsa da insanlar en azından birbirlerini heyecanla hani beş sene sonra tekrar acaba benimle evliliğe devam eder mi? diye düşünse. Kira kontratı gibi olmaz mıydı o? O heyecanlandırmaz mı insanı?' diye sordu.

DONUP KALDI

Prof. Dr. Arif Verimli Hülya Avşar'ın bunları söyledi anlarda bir an donup kaldı. Hiçbir cevap vermeyen Verimli'ye Avşar 'Hocam iyi misiniz?' diye sordu.

'HAK VERMEYE ÇALIŞIYORUM'

Prof. Dr. Arif Verimli 'İyiyim düşünüyorum.' deyince Hülya Avşar gülümseyerek rahatladı. Verimli; 'Daldım sandınız ama düşünüyorum. Hak vermeye çalışıyorum' dedi. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.







