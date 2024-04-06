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Hülya Avşar'ın 'evlilikte 5 yıl şartı' önerisi şaşırttı! Prof. Dr. Arif Verimli donup kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 15:10
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Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına Prof. Dr. Arif Verimli'yi konuk etti. Programda evliliğe dair samimi açıklamalar yapan Hülya Avşar evliliklerde '5 yıl şartı' olması önerisiyle herkesi şaşırttı. Prof. Dr. Arif Verimli duydukları karşısında donup kaldı...

Hülya Avşar'ın 'evlilikte 5 yıl şartı' önerisi şaşırttı! Prof. Dr. Arif Verimli donup kaldı

Hülya Avşar, YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına aldığı konuklar ve işlediği konularla sık sık gündem oluyor.

Ünlü isim bu defa programına Prof. Dr. Arif Verimli'yi konuk etti. Evlilik üzerine uzun bir sohbet eden Avşar ve Verimli çiftlere evlilik eğitimi verilmesi gerektiğinin üzerinde durdu.

program

'KİRA KONTRATI GİBİ...

Hülya Avşar 'Şu evlilikler beş senelik kontratlarla olsa da insanlar en azından birbirlerini heyecanla hani beş sene sonra tekrar acaba benimle evliliğe devam eder mi? diye düşünse. Kira kontratı gibi olmaz mıydı o? O heyecanlandırmaz mı insanı?' diye sordu.

hülya avşar 2

DONUP KALDI

Prof. Dr. Arif Verimli Hülya Avşar'ın bunları söyledi anlarda bir an donup kaldı. Hiçbir cevap vermeyen Verimli'ye Avşar 'Hocam iyi misiniz?' diye sordu.

donup kaldı

'HAK VERMEYE ÇALIŞIYORUM'

Prof. Dr. Arif Verimli 'İyiyim düşünüyorum.' deyince Hülya Avşar gülümseyerek rahatladı. Verimli; 'Daldım sandınız ama düşünüyorum. Hak vermeye çalışıyorum' dedi. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

hülya avşar

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar arif verimli sosyal medya
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