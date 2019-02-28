Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın son hali şoke etti

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın bir süre önce eski bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Helin'in eski halini görenler şaşkınlığını gizleyememişti.
Şimdi ise son hali gündemde... Avşar'ın bildiğiniz hallerinden eser yok şimdi...
Saç rengini değiştiren Helin Avşar inanılmaz değişimiyle sosyal medyanın gündemde...
Büyük bir değişim geçiren Avşar'ın Almanya'da 4 estetik operasyon geçirdiği de iddialar arasında...
Eşi Serhan Bora’yla 10 aylık evliliğini bitirdikten sonra pek ortalarda gözükmeyen Helin Avşar dönüşü muhteşem oldu da denebilir.
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