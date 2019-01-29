Hülya Avşar paylaştığı havuz videosuyla dikkat çekti!

Yaşına rağmen genç kızlara vücudu, dinamikliği ve sportif faaliyetleriyle taş çıkartan Hülya Avşar, paylaştığı bir videoyla yine çok konuşuldu.

55 yaşındaki Avşar, kapalı havuzda yüzdüğü videoyu takipçileriyle paylaştı. Video Avşar'ın takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Videoda profesyonel yüzücülere adeta taş çıkarttığı görülen Avşar kızının fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Avşar, her gönderisinde olduğu gibi bu videoyu da yoruma kapalı olarak paylaştı.

