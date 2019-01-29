TREND

Hülya Avşar paylaştığı havuz videosuyla dikkat çekti!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 29.01.2019 22:37 | Son Güncelleme

55 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı havuz videosuyla dikkat çekti.

Yaşına rağmen genç kızlara vücudu, dinamikliği ve sportif faaliyetleriyle taş çıkartan Hülya Avşar, paylaştığı bir videoyla yine çok konuşuldu.

55 yaşındaki Avşar, kapalı havuzda yüzdüğü videoyu takipçileriyle paylaştı. Video Avşar'ın takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Videoda profesyonel yüzücülere adeta taş çıkarttığı görülen Avşar kızının fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Avşar, her gönderisinde olduğu gibi bu videoyu da yoruma kapalı olarak paylaştı.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Kendi gibi ünlü olan şarkıcıyı yüzüne dövdürdü! Neden mi?Kendi gibi ünlü olan şarkıcıyı yüzüne dövdürdü! Neden mi?
Olay sözler: Kendisini oyundan atıyoruz!Olay sözler: Kendisini oyundan atıyoruz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar hülya avşar instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

Çinliler yaptı, fiyatını duyan inanamadı!

Çinliler yaptı, fiyatını duyan inanamadı!

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

İsrailli bilim insanları: Kanseri yok eden ilacı bulduk!

İsrailli bilim insanları: Kanseri yok eden ilacı bulduk!

Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzüne Harry Styles dövmesi yaptıran şarkıcı Kelsy Karter'ı görenler şaşırıyor!

Kendi gibi ünlü olan şarkıcıyı yüzüne dövdürdü! Neden mi?

Sinan Çetin'den olay Cem Özer açıklaması

Olay sözler: Kendisini oyundan atıyoruz!

Kerimcan Durmaz'a açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Dünyaca ünlü isimleri daha ünlü olmadan tanıyan 10 insan

'Annem o ünlüyle sevgili olduğunu itiraf etti'

Beyazıt Öztürk de YouTuber oldu! Beyaz'ın resmi Youtube kanalı hangisi?

Beyaz'dan YouTube bombası! İşte yeni kanalı

Ferat Üngür, O Ses Türkiye şampiyonluğunu kadınlara armağan etti!

Ferat Üngür, O Ses Türkiye şampiyonluğunu kadınlara armağan etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.