MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Avşar spor yaparken paylaştı! Kaslarını böyle gösterdi

Hülya Avşar spor yaparken paylaştı! Kaslarını böyle gösterdi

30.11.2023 12:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği ve sesi ile sahnelerin tozunu attırmaya devam eden Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Hülya Avşar'ın kaslarını gösterdiği kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yılların eskitemediği isimlerden biri olan Hülya Avşar güzelliği ve sesi ile sahnelerin tozunu attırmaya devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da gündem olan ünlü isim bu defa son gönderisi ile çok konuşuldu.

Hülya Avşar 1

Hülya Avşar spor yaparken ki anlarını takipçileriyle paylaştı. 59'luk Hülya Avşar kaslarını da gösterdi. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hülya Avşar 2

Son olarak Kasım ayında güneşi fırsat bilen Hülya Avşar mayosu ile sosyal medyada boy göstermişti. Avşar, havuz başı pozlarını "Kasım, güneş ve ben" notu ile paylaşmıştı.

Hülya Avşar 3

Siyah bikinisiyle dans eden Hülya Avşar fit haliyle genç kızlara adeta taş çıkarmıştı.

Hülya Avşar 4

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayça Taçbaş'ın kızı TikTok fenomeni oldu! Gören bir daha baktıAyça Taçbaş'ın kızı TikTok fenomeni oldu! Gören bir daha baktı
Dilan Polat'ın kayınpederinin görüntülerini ifşa etti! Şoke eden anlarDilan Polat'ın kayınpederinin görüntülerini ifşa etti! Şoke eden anlar
Orgazm sahnesi olay olmuştu! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattıOrgazm sahnesi olay olmuştu! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar ele
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.