Hülya Avşar spor yaparken paylaştı! Kaslarını böyle gösterdi

Yılların eskitemediği isimlerden biri olan Hülya Avşar güzelliği ve sesi ile sahnelerin tozunu attırmaya devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da gündem olan ünlü isim bu defa son gönderisi ile çok konuşuldu.

Hülya Avşar spor yaparken ki anlarını takipçileriyle paylaştı. 59'luk Hülya Avşar kaslarını da gösterdi. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Son olarak Kasım ayında güneşi fırsat bilen Hülya Avşar mayosu ile sosyal medyada boy göstermişti. Avşar, havuz başı pozlarını "Kasım, güneş ve ben" notu ile paylaşmıştı.

Siyah bikinisiyle dans eden Hülya Avşar fit haliyle genç kızlara adeta taş çıkarmıştı.









