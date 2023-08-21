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  4. Hülya Avşar taşlarla kaplı tulumuyla sahnede! Dekolteden yine vazgeçmedi

Hülya Avşar taşlarla kaplı tulumuyla sahnede! Dekolteden yine vazgeçmedi

21.08.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kardeşi Helin Avşar'ın sansürüne maruz kalan Hülya Avşar dekolteli tulumuyla sahnedeydi. Genç kızlara taş çıkaran fiziği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar taşlarla kaplı 5 kiloluk tulumuyla hayranlarından tam puan aldı.

Hülya Avşar, Kıbrıs konserinde ön, yan ve sırt kısmı dekolteli, taşlarla süslü mor tulumuyla dikkat çekti. Şarkılarını yaklaşık 2 bin kişiye söyleyen Avşar, büyük ilgi gören konserine Mardin yöresine ait Reyhani dansıyla veda etti.

Genç kızlara taş çıkaran fiziği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar rezervasyonların günler öncesinden tükendiği, Rusya, Almanya, İran ve Irak'tan gelen misafirlerin yoğun olduğu gecede özel repertuarı ile büyük beğeni aldı.

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Şarkıcının taşlarla kaplı, 5 kilo ağırlığındaki mor tulumu hayranlarından da beğeni aldı.

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Avşar kızının Mardin yöresine ait Reyhani dansını yapması da büyük ilgi gördü.
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Hülya Avşar avşar

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