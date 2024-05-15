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Hülya Avşar yüzü olduğu markayla anlaşmasını uzattı! Aldığı ücret ağızları açık bıraktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 10:41
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Hülya Avşar hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son dönemlerde Youtube'da yaptığı yayınlarla gündeme gelen Avşar, yüzü olduğu mobilya markasıyla yeniden anlaşma yaptı. Markayla sözleşmesini 2.5 yıl daha uzatan şarkıcının 50 milyon TL aldığı iddia edildi.

Hülya Avşar yüzü olduğu markayla anlaşmasını uzattı! Aldığı ücret ağızları açık bıraktı

Güzelliği ve sesi ile sahnelerin tozunu attırmaya devam eden Hülya Avşar son dönemde çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiriyor.

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YouTube kanalında yaptığı röportajlarla sık sık gündem olan şarkıcı, yüzü olduğu mobilya markasıyla yeniden anlaşma yaptı.

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50 MİLYON LİRA ALDI

2017 yılından beri çalıştığı mobilya markasıyla 2.5 sene daha anlaşan sanatçının, aldığı ücret dudak uçuklattı.

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Milliyet'in haberine göre, Avşar, 2.5 sene için 50 milyon lira aldı. Şarkıcı, 2.5 yıl boyunca reklamlarda ve Türkiye’nin birçok şehrinde billboard’larda yer alacak.

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