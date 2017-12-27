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Hülya Avşar'dan Tolga Çevik'e kırbaç!

MAGAZİN HABERLERİ | 27.12.2017 00:25 | Son Güncelleme 3 saat önce

Tolga Çevik'in yeni programı Tolgshow'a konuk olan Hülya Avşar, elinde kırbaçla Tolga Çevik’in üzerine yürüdü.

Hülya Avşar'dan Tolga Çevik'e kırbaç!

İki bölümden oluşan ve ilk bölümünde her hafta sahnede bir sürpriz konuk ağırlayan Tolgshow, izleyiciye talk show ile ilgili bugüne kadar bildiği bütün ezberleri bozduruyor. Gizemli yönetmenin yanı sıra bu kez ünlü konukları ile de mücadele eden ‘Arkadaşım’ın yaşadıkları izleyicileri kahkahaya boğuyor.

"NİYE BOYNUZLANDIĞINI ANLADIM"

Tolgshow’un ilk bölümünde Hülya Avşar, elinde kırbaçla Tolga Çevik’in üzerine yürürken, elbise askılarından yaptığı boynuzları kafasına takıp “Uzun zaman olmuştu, hatırladığım iyi oldu” dedi. Eğlenceli sohbet sırasında Avşar’ı susturamayan ve bir türlü konuşmaya fırsat bulamayan Çevik, boynuzları işaret ederek, “Bana sıra vermiyor ki, sebebini şimdi anladım” sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu.

Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde sahnelenen ve biletleri kapalı gişe satılan 'TOLGSHOW' programı, 30 Aralık akşamı ilk bölümüyle FOX’ta yayınlanmaya başlayacak

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