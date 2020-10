Hülya Koçyiğit ile “Hayatım Sinema” söyleşisi gerçekleştirildi

Pandemi döneminde ilçe sakinlerinin kültür ve sanat etkinliklerinden uzak kalmaması için etkinliklerini sosyal medyaya taşıyan Sultanbeyli Belediyesi sinemanın sevilen siması Hülya Koçyiğit ile bir canlı yayın gerçekleştirdi. Koçyiğit canlı yayında sinemaya ve güncel konulara dair önemli mesajlar verdi.

Sultanbeyli Belediyesi kültür sanat programlarına dijital ortamda devam ediyor. Her hafta sosyal medyadan farklı alanlarda söyleşiler gerçekleştiriliyor. Sanat, sinema, sağlık, spor gibi farklı alanların önemli simaları ekranda seyirciyle buluşuyor. Bu hafta “Hayatım Sinema” söyleşisinin konuğu Hülya Koçyiğit oldu. Koçyiğit birçok konuda özel açıklamalarda bulundu.

Moderatör Suat Köçer’in sorduğu her soruya içtenlikle cevap veren Koçyiğit; “60-70 arası bir dönem. Romantik komediler, aile dramları gibi genç kızların başına gelebilecek olayları canlandıran filmlerde oynadım. Giderek yaşadığım toplumu tanıdıkça, toplumdaki kadını gözlemledikçe ben bu yaptıklarımla tatmin olmamaya başladım. Arayışlara girdim. Kendi kendime kadını öne çıkartmaya başladım. Kadın toplumun her şeyi. Ondan dolayı kadının sağlıklı olması gerekir, mutlu olması gerekir, üretimde olması gerekir, yönetimde söz sahibi olması gerekir. Bu nedenle benim ana konum kadın oldu” dedi.

Suat Köçer’in sosyal sorumluluk üzerine sorduğu soruya da içtenlikle cevap veren Koçyiğit; “Ben inandığım şeyin arkasında dururum. İfade özgürlüğüm var, fikir özgürlüğü var. Fikrimin de arkasında duran biriyimdir. Gerektiği zaman canımı kanımı verebileceğim bu topraklara, bu insanlara seve seve elimi taşın altına koyarım. Ben 4 yıl devletin okuttuğu bir çocuktum. Bu ülkeye karşı borcumu hiçbir şekilde ödeyemedim, ödeyemeyeceğim de. Hep ülkemin insanlarının daha mutlu daha huzurlu olması için “ben ne yapabilirim” diye düşünüyorum. O nedenle birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alıyorum ve almaya da devam edeceğim” şeklinde cevap verdi.

Suat Köçer’in bazı kimselerin Hülya Koçyiğit’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durmakla eleştirdiği yönündeki sorusuna da tüm samimiyetiyle cevap veren Koçyiğit; “Niçin Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında duruyorsunuz” diyorlar bana. Ben çok saygı duyuyorum. Çok takdir ediyorum. Yaptığı doğruların yanında duruyorum. Ülkemle ilgili sorumluluk duyuyorum. Bu ülkeye katılan her bir damla benim için saygıdeğer. Ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden bir Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum. Bir insan neyle anılır? Eserleriyle. Sen nasıl diyorsun, bu kadar filminiz var, bu kadar eser bıraktınız. Öyle anılıyorsam ve bununla da iyi ki deyip gurur duyuyorsam o da bu ülkenin her bir köşesine eserler bırakıyor. Geleceğe, geleceğin insanları daha rahat seyahat etsinler daha rahat evlerde otursunlar ya da gelirleri daha çok artsın diye. Aynı zamanda bütün dünyadaki mağdur insanlara kucak açıyor, o insanlara hep birlikte yardım ediyoruz. Benim bir sözüm var. Tekrar olacak ama ben Türkiye’yi dünyanın vicdanı olarak görüyorum. Çatışmaların, kutuplaşmanın, savaşların keskin olduğu dünyamızda insan olduğumuzu, insan olma gereği mağdura, çaresize yardım edilmesi gerektiğinin en güzel örneğini yaşatıyor Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla evet onun yanında duruyorum ve takdir de ediyorum” dedi.