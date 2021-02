Hunat Çarşısı esnafından Başkan Palancıoğlu’na teşekkür

Hunat Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gümüşgöz ve yönetimi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek esnafa sağlanan destek ve kira kolaylığından dolayı teşekkür ettiler.

Esnaflar ile her zaman dayanışma ve birliktelik ile olacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Fatih Bey’e ve ekibine teşekkür ederim. Hunat Çarşısı 30 esnafın yer aldığı büyük çarşılardan. Bizde Melikgazi belediyesi olarak elimizden geldiğince pandemi döneminde destek olduk. Kapalı olan esnafımızdan kira almadık, açık olan esnafımıza ise kira ertelemesi yaptık. Esnafın yaşaması lazım ki çarklar dönsün. Esnafımızın önünü açacak her türlü çalışmayı yapmamız lazım. Bizde elimizden geleni yapıyoruz. Hunat Çarşısı’nda ev sahibi olarak çeşitli hizmetlerimiz olacak. Çarşının dış cephesini yenileyeceğiz. Dedeman Okulu’nu başka bir okula taşıyıp orayı park ve Selçuklu Anıtı’nın olduğu bir meydan yapacağız. Alt kısmını da aşırı trafik yoğunluğundan dolayı kapalı otopark yapacağız. Alanın trafik sorunu çözeceğiz. Şehir merkezinde her noktaya dokunarak esnafın yüzünü güldürecek çalışmalara imza atacağız. İnşallah pandemi biter de esnafımız da bizde rahat nefes alırız.” dedi.

Hunat Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gümüşgöz, “Esnaflar olarak zor ve sıkıntılı dönem geçirdik. 340 üye ve esnafın bu döneminde bize el uzatarak bizlere kira konusunda destek oldunuz. Bu zorlu süreci anlatmamız adına bizlere hep yardımcı oldunuz. Bu destekleriniz için hem çarşım adına hem esnaflar adına Melikgazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bize olan desteğinizin devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.