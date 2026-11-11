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Toprağın altından 466 gram altın fışkırdı: 14 yaşındaki çocuğun yaptığı herkesi şaşırttı

Hindistan'da ev inşa etmek için kazı yapan anne ve 14 yaşındaki oğlu, toprağın altında altın ve bakır eserlerden oluşan bir hazine buldu. Yaklaşık 466 gram altın takı ve 634 gram bakır eserin bulunduğu hazinenin tamamını yetkililere teslim eden çocuğun dürüstlüğü büyük takdir topladı.

Toprağın altından 466 gram altın fışkırdı: 14 yaşındaki çocuğun yaptığı herkesi şaşırttı
Çiğdem Berfin Sevinç

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Gadag bölgesindeki Lakkundi köyünde yaşayan Gangavva Ritti ve 14 yaşındaki oğlu Prajwal Basavaraj Ritti, kendilerine ait araziye ev yapmak için kazı çalışması başlattı.

Yaklaşık 1,5 metre derinliğe inildiğinde kazma metal bir cisme çarptı. Toprağın altından çıkan kapta altın takılar, bakır eşyalar ve değerli taşlar bulundu.

TOPRAĞIN ALTINDAN YÜZLERCE GRAM ALTIN ÇIKTI

Yapılan incelemede bulunan eserler arasında toplam 466 gram ağırlığında altın takılar ve 634 gram bakır eşya olduğu belirlendi. Hazinede 22 parça mücevherin yanı sıra inci, mercan, safir, kristal ve farklı taşların da bulunduğu açıklandı.

100 yıldan daha eski olduğu değerlendirilen eserlerin maddi değerinin ise henüz belirlenmediği bildirildi.

Toprağın altından 466 gram altın fışkırdı: 14 yaşındaki çocuğun yaptığı herkesi şaşırttı 1

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAZİNEYİ YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

sınıf öğrencisi olan Prajwal, bulduğu değerli eşyaları önce evlerindeki ibadethaneye götürerek kilitledi. Ailesine danıştıktan sonra hazinenin tamamını Gadag bölgesi yönetimine teslim etti.

Çocuğun davranışı Hindistan'da büyük takdir topladı. Başbakan Siddaramaiah ve bölgenin üst düzey yetkilileri, Prajwal'ın dürüstlüğünü överek aileye uygun bir ödül verileceğini açıkladı. Hazinenin değerinin yüzde 20'sinin aileye tazminat olarak verilmesi de gündeme geldi.

ANNESİ HAZİNE YERİNE EVLERİNİN TAMAMLANMASINI İSTİYOR

Eşini kaybeden ve geçimini işçilik yaparak sağlayan Gangavva Ritti, bulunan hazineyi istemediklerini belirterek kazı yapılan arazide ev inşaatına devam etmek için izin talep etti.

Anne ayrıca oğlunun eğitimine destek verilmesini, kendisine maddi yardım yapılmasını ve devlet kadrosunda iş imkanı sağlanmasını istedi.

Bölge yönetimi ise aileye verilecek desteğin ayrıntılarının kabine toplantısında görüşüleceğini bildirdi.

(Görseller yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)

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Anahtar Kelimeler:
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