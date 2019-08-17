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Hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar

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GÜNDEM  | 17.08.2019 06:01 | Son Güncelleme

Aydın’da gece vakti meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçta sıkışan iki kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazanın aracın fren tertibatında çıkan bir arızadan kaynaklandığı ileri sürüldü.

Hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar

Kaza gece saat 23:15 sıralarında Efeler ilçe merkezi Tepecik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.Y. isimli sürücünün yönetimindeki 09 ACB 435 plakalı araç, Tepecik Kavşağı yakınlarında iddiaya göre fren tertibatında meydana gelen bir arıza nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’ne bağlı kurtarma ekipleri 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ekiplerin yardımı ile araçtan çıkarılan sürücü A.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının kazayı yara almadan atlatması teselli kaynağı oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza

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