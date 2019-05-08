Hurma ve kuru kayısı alırken bu hataya düşmeyin!

Yaz aylarının gelişiyle forma girme çalışmaları hız kazandı, kuru kayısıya ilgi arttı. Öte yandan Ramazan ayıyla birlikte hurma satışları da hızlandı. Hurma, kuru kayısı ve diğer tüm kuru meyveler Ramazan ayında özel bir yere sahip ve sindirim sistemimizin de en yakın dostu. Uzmanlar, kurutulmuş meyvelerin, içerdikleri lif zenginliğiyle mide, bağırsak kanserlerinden koruduğunu ve kabızlığı önlediğini söylüyor. Peki, sağlığımız için bu kadarı gerçekten yeterli mi? Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, artan zamlarla birlikte açıkta satılan kuru kayısı, kuru erik, hurma, gün kurusu ve kırmızı meyvelere yönelen tüketicileri resmi kontrollerden geçen ve menşei bilinen paketli ürünleri tercih etmeleri ve açıkta satılan ürünler almamaları konusunda uyardı.

Açıkta satılan kuru meyvelerde küf riski!

Saner, faydaları saymakla bitmeyen kuru meyvelerin neden paketli tercih edilmesi konusunda şunları söyledi: “Son kullanma tarihini, kimin tarafından üretildiğini bildiğiniz, el değmeden size ulaştığına emin olduğunuz, güvendiğiniz ürünlere yönelin. En zararlı küf toksiniDünya Sağlık Örgütü'nce bir numaralı kanserojen madde olarak nitelendirilen Aflatoksin maddesidir. Aflatoksin riskinin en yoğun olduğu gıdalar arasında en başlarda açıkta satılan ve uygun şartlarda muhafaza edilmeyen kuru meyveler geliyor.”