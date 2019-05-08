YEMEK

Hurma ve kuru kayısı alırken bu hataya düşmeyin!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

Kuru meyvelerden kayısı ve hurmanın çok sık tüketildiği bir dönemdeyiz. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Peki, aldığımız her kayısı ve hurma gerçekten hijyenik mi; sağlıklı koşullarda saklanıyor mu? Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, açıkta satılan kuru meyvelerle ilgili tüketicileri uyarıyor ve son kullanma tarihi ve menşeinin belirli olması sebebiyle paketli ürünlere yönelmelerinin en doğru tercih olacağının altını çiziyor.

Hurma ve kuru kayısı alırken bu hataya düşmeyin!

Yaz aylarının gelişiyle forma girme çalışmaları hız kazandı, kuru kayısıya ilgi arttı. Öte yandan Ramazan ayıyla birlikte hurma satışları da hızlandı. Hurma, kuru kayısı ve diğer tüm kuru meyveler Ramazan ayında özel bir yere sahip ve sindirim sistemimizin de en yakın dostu. Uzmanlar, kurutulmuş meyvelerin, içerdikleri lif zenginliğiyle mide, bağırsak kanserlerinden koruduğunu ve kabızlığı önlediğini söylüyor. Peki, sağlığımız için bu kadarı gerçekten yeterli mi? Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, artan zamlarla birlikte açıkta satılan kuru kayısı, kuru erik, hurma, gün kurusu ve kırmızı meyvelere yönelen tüketicileri resmi kontrollerden geçen ve menşei bilinen paketli ürünleri tercih etmeleri ve açıkta satılan ürünler almamaları konusunda uyardı.

Açıkta satılan kuru meyvelerde küf riski!

Saner, faydaları saymakla bitmeyen kuru meyvelerin neden paketli tercih edilmesi konusunda şunları söyledi: “Son kullanma tarihini, kimin tarafından üretildiğini bildiğiniz, el değmeden size ulaştığına emin olduğunuz, güvendiğiniz ürünlere yönelin. En zararlı küf toksiniDünya Sağlık Örgütü'nce bir numaralı kanserojen madde olarak nitelendirilen Aflatoksin maddesidir. Aflatoksin riskinin en yoğun olduğu gıdalar arasında en başlarda açıkta satılan ve uygun şartlarda muhafaza edilmeyen kuru meyveler geliyor.”

Saner, “ambalaja girmiş ürünleri almayın” demenin bakanlık onay mekanizmalarını ve tüketicinin sağlığını hiçe saymak olduğunu belirterek, önemli ve dikkat edilmesi gereken hususun; gıdanın üretilmesi-tüketilmesi sürecindeki her aşamasında bilinçle üretilmiş, paketlenmiş, menşei belli ve kontrol altında olan işletmelerde üretilmiş olan gıdaları tüketmek olduğunu kaydetti. Saner, “Gıda güvenliğini bir zincire benzetiyoruz. Zinciri çektiğinde en zayıf halkasından kopar. Her halkanın güçlü olması gerekiyor. Gıdanızı aldığınız işletme temiz gibi görünebilir hatta temiz de olabilir; peki, bu gıdaların nasıl bir ortamda üretildiğini, depolandığını ve nereden geldiğini biliyor musunuz? Muhafaza edildiği, bekletildiği alanlarda böcek, fare, kir, toz, pas, egzoz dumanına maruz kaldı mı; çıplak ellerden mikroplar geçti mi; bundan emin misiniz? İşte bunu denetleyebilmenin en iyi yolu ambalajlı ürünleri tercih etmektir.” diyerek sözlerini sürdürdü.

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