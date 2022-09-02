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Hürmet eş anlamlısı nedir? Hürmet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçeye Arapçadan geçen pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklerden biri de hürmettir. Hürmet, Arapça "ḥrm" kökünden türemiştir. Hürmet sözcüğü ile aynı anlama gelen bazı kelimeler vardır. Bu sözcükler hürmet kelimesinin eş anlamı olarak nitelendirilmektedir. Hürmetin eş anlamlısı kelimeler nelerdir?

Hürmet eş anlamlısı nedir? Hürmet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarih boyunca pek çok kültürden ve dilden etkilenmiş bir dildir. Türkçenin etkileşime girdiği dillerin başında ise Arapça gelmektedir. Arapçada yasakladı anlamına gelen "ḥarama" kelimesinden türemiştir. Hürmet kelimesi Arapçada "yasak olma, dokunulmazlık, yasağa uyma, saygı gösterme" anlamına gelen ḥurma(t) kelimesinden evrilmiştir.

Hürmet kelime anlamı

Hürmet kelimesi, saygı duymak anlamına gelir. Birinin itibarını, yaşını ve deneyimlerini önemsemek ve saygılı davranmak hürmet ile ifade edilir. Arapçada bu kelime kutsallık, dokunulmaz anlamını karşılar. Türk Dil Kurumuna göre hürmet sözcüğünün anlamı ise "saygı"dır. Hürmet kelimesinin cümle içerisinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Yaşlılara hürmet göstermemiz gerekir.
  • Çocuklar artık yaşlılara hürmet göstermiyor.
  • Amcana hürmet gösterip isteklerini yerine getirmelisin.
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Hürmet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Hürmet eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Saygı
  • İhtiram

Hürmetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Onun fikirlerine katılmasan bile saygı göstermek zorundasın.
  • Merve'nin çok yalan söylemesinden dolayı kimse onun sözlerine riayet etmiyor.
  • Bu konu hakkındaki görüşlerinizi dikkate alarak ihtiram göstereceğim.
  • Patronun emirlerine ihtiram göstermek zorundasın.
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