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Tepki çeken sözler! 'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz'

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 21.01.2019 14:59 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özdemir'e söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" sözleri sosyal medyada gündem olması sonrası Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özdemir'e söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

TBB Başkanı Aydın'ın 26 Aralık 2018'de Bursa BTSO'da düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül töreni sonrası Fenerbahçe'nin eski 2. Başkanı Nihat Özdemir'e espri olarak söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" ifadeleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

ZİRAAT BANKASI'NIN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Öte yandan Ziraat Bankası'ndan Aydın'ın Fenerbahçe ifadeleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürümüzün güzide bir futbol takımımızla ilgili dost ortamında tamamen bir şakadan ibaret cümlesinin dün akşamdan itibaren amacından saptırılarak bazı kesimlerce kullanıldığı görülmektedir. Hem Genel Müdürümüzün hem de Bankamızın Türk futboluna ve takımlarımıza verdiği değer, duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Aydın Fenerbahçe

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