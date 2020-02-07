Hüseyin Çimşir kariyerindeki ilkleri sürdürmek istiyor

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile lig ve Ziraat Türkiye Kupası hedefleri yolunda ilerleyen Trabzonspor, genç teknik adam ile yarın Gençlerbirliği karşısında deplasmandaki ilk maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Hüseyin Çimşir ile sahasında ilk maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden, üç büyük rakibe karşı oynanan ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yenen bordo-mavililer, 40 yaşındaki teknik direktörüyle bu kez Gençlerbirliği ile yapacağı ilk deplasman maçını kazanmayı hedefliyor.

Ligde Çimşir yönetiminde oynadığı 2 maçtan 6 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği'ni de yenerek 3. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek. Karadeniz ekibi, Çimşir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldiği Yukatel Denizlispor'u da 2-0 yenmişti.

SON YENİLGİ 136 GÜN ÖNCE

Trabzonspor, deplasmanda son yenilgisini 136 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik mağlubiyetin ardından dış sahada mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.