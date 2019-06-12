Hüseyin Karaahmetoğlu: Mesut Özil, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabilir

PFDK Eski Başkanı olan ve şu anda TFF avukatı olarak görev yapan Hüseyin Karaahmetoğlu, Almanya Milli Takımı'nda yaşadığı ırkçı saldırılar nedeniyle milli takımı bırakma kararı alan Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda forma giymesinin mümkün olduğunu iddia etti.

Mesut Özil ve TFF'nin ortak hareket ederek FIFA'ya başvurulmasının gerektiğini söyleyen Karaahmetoğlu, Mesut'un ırkçı muamelelere maruz kaldığı için bu konuda izin çıkacağını belirtti. Ayrıca Karaahmetoğlu "Ben bu konuyu geçtiğimiz yıl TFF'nin birkaç yöneticisi ile paylaştım. Araştıracaklarını söylediler" dedi.

MESUT ÖZİL, TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAYABİLİR Mİ?

Hüseyin Karaahmetoğlu konuyla ilgili, "Bilindiği üzere bir futbolcunun A milli takım seviyesinde sadece bir ülkenin milli takımında oynama hakkı vardır. FIFA husus bir kuraldır. Ancak; burada çözümlenmesi gereken çok önemli bir mesela vardır. Herhangi bir futbolcu oynamakta olduğu milli takım taraftarlarının yoğun ırkçı saldırılara muhatap kalması sonrasında vatandaşı olduğu bir diğer ülkenin milli takımında oynaması konusunda kendisine bir kez hak verilmesi gerekir diye düşünmekteyiz. Irkçılık ve ayrımcılık nedeni ile seçtiği Milli Takımına oynayamaması ve vatandaşı olduğu bir diğer ülkenin milli takımına bir defaya mahsus olmak üzere değiştirmesinin en doğal hakkı olan yaşam ve çalışma hakkı olmalıdır ve bu hak kişilerin elinden zorla alınmaması gerekir diye düşünmekteyim. Bence FIFA bu konuda bir düzenleme yapmalıdır. Eğer FIFA ırkçılıkla mücadele konusunda ciddi ise; Alman Milli Takımını ırkçılık yüzünden genç yaşta bırakmak zorunda kalan Mesut Özil’in Türk Milli takımına oynamasına için yapacağı başvuruyu onaylaması gerekir diye düşünmekteyim. Bu hak meşru bir haktır. Sporcuların köle olmadığını gösteren bir haktır" dedi.