Hüseyin Karaahmetoğlu: Mesut Özil, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabilir

PFDK Eski Başkanı olan ve şu anda TFF avukatı olarak görev yapan Hüseyin Karaahmetoğlu, Almanya Milli Takımı'nda yaşadığı ırkçı saldırılar nedeniyle milli takımı bırakma kararı alan Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda forma giymesinin mümkün olduğunu iddia etti.
Mesut Özil ve TFF'nin ortak hareket ederek FIFA'ya başvurulmasının gerektiğini söyleyen Karaahmetoğlu, Mesut'un ırkçı muamelelere maruz kaldığı için bu konuda izin çıkacağını belirtti. Ayrıca Karaahmetoğlu "Ben bu konuyu geçtiğimiz yıl TFF'nin birkaç yöneticisi ile paylaştım. Araştıracaklarını söylediler" dedi.
MESUT ÖZİL, TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAYABİLİR Mİ?
Hüseyin Karaahmetoğlu konuyla ilgili, "Bilindiği üzere bir futbolcunun A milli takım seviyesinde sadece bir ülkenin milli takımında oynama hakkı vardır. FIFA husus bir kuraldır. Ancak; burada çözümlenmesi gereken çok önemli bir mesela vardır. Herhangi bir futbolcu oynamakta olduğu milli takım taraftarlarının yoğun ırkçı saldırılara muhatap kalması sonrasında vatandaşı olduğu bir diğer ülkenin milli takımında oynaması konusunda kendisine bir kez hak verilmesi gerekir diye düşünmekteyiz. Irkçılık ve ayrımcılık nedeni ile seçtiği Milli Takımına oynayamaması ve vatandaşı olduğu bir diğer ülkenin milli takımına bir defaya mahsus olmak üzere değiştirmesinin en doğal hakkı olan yaşam ve çalışma hakkı olmalıdır ve bu hak kişilerin elinden zorla alınmaması gerekir diye düşünmekteyim. Bence FIFA bu konuda bir düzenleme yapmalıdır. Eğer FIFA ırkçılıkla mücadele konusunda ciddi ise; Alman Milli Takımını ırkçılık yüzünden genç yaşta bırakmak zorunda kalan Mesut Özil’in Türk Milli takımına oynamasına için yapacağı başvuruyu onaylaması gerekir diye düşünmekteyim. Bu hak meşru bir haktır. Sporcuların köle olmadığını gösteren bir haktır" dedi.
MESUT'UN TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMASI İÇİN NE YAPILMASI GEREKLİ?
Avukat Hüseyin Karaahmetoğlu, Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda oynaması için yapması gerekenleri şu şekilde anlattı:
"Bu konuda tek başına Mesut Özil’in başvurusu yeterli değildir. TFF de yanında olmalı ve birlikte hareket etmelilerdir. Öncelikle Mesut Özil’in bu konuda istekli olmalı ve Türk Milli Takımında oynamayı kabul etmelidir. Mesut Özil’in Alman Mili Takımında oynarken uğradığı ırkçı saldırılar nedeni ile Alman Milli Takımına bıraktığını açıklaması ve Alman Futbol Federasyonu Başkanında ırkçılardan yana tavır alması yeterlidir. Burada FİFA sınıfta kalmıştır. Dünya kupası oynanırken Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’ın temsil ettiği ülke taraftarlarınca ırkçı saldırılara uğraması nedeni ile resen soruşturma yapılmalıydı? Ama ne yazık ki FIFA gözünün önünde cereyan eden bu olaya sessiz kalmıştır.
Buna rağmen Mesut Özil’in Türk Milli Takımda oynamak istediği konusunda FIFA'ya bir başvuru yapması gerekmektedir. Başvurusunda Alman Milli Takımında oynarken kendisine yönelik ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve hatta ırkçılar tarafında yer alan Alman Futbol federasyonunun kendisine sahip çıkmadığına dair detaylı bir dosya hazırlayıp, vatandaşı olduğu bir diğer milli takımda oynamak istediğini bir dosya haline getirerek FIFA nın yolunu tutmalıdır. FIFA ırkçılık yüzünden Milli takımı bırakan Mesut Özil’in ikinci bir ülkenin milli takımında oynamasına izin verecektir. Bu durumda Mesut Özil’in Türk Milli Takımında oynama hayali gerçekleşecektir. Ama bu konuda TFF ile birlikte hareket ederek FIFA’ya başvuru yapılmalıdır."
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