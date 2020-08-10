Hüzünlü sözler: Hüzün kokan sözler

Her gün birbiriyle aynıyken, her gün sanki kardeş gibiyken neden bu yaşayış.

Sessiz kaldım diye insanlar yargılıyorlar beni, oysa ben çığlıklarımı sessizce attım her zaman.

Çok şey var içimde söyleyemediğim. Söyleyemedikçe içimi yakan sözler var içimde.

İnsanlardan kendimi çekeli çok oldu.

Nerede renkler? Nerede yaşamayı özlediğim heyecan?

Dünyada bir ben kalmışım, başka kimse duymuyor sesimi.

Yaşayacağım bütün duyguları yaşamışım sanki, sanki bundan sonra yeni duygular kaybolmuş benim için.

Bu gökyüzü, bu yer, bu deniz keyif vermiyor artık bana.

Sonbahar benim içimde yaşanıyor sanki, içimdeki tüm renkler solup gitmiş gibi.

Duyulmamış hüzünlü sözler ile hüznünüzü yansıtma şekliniz insanları çok etkileyecek.

Hayatta acı tatlı birçok duygu var. Kendinizi hüzünlü hissettiğiniz zamanlar da hayatın bir parçası. Kendinizi böyle hissettiğiniz zamanlar hüzünlü sözler ile duygularınızı etrafınızdaki insanlara yansıtabilirsiniz. Aşağıdaki listeyi inceleyerek en güzel sözleri görebilirsiniz.

Tahmin edemedim. Kalbimin bu kadar kırılacağını, beni böyle üzeceğini tahmin edemedim.

Kal desen de kalamam artık, geç kaldık biz her şeye.

Kalbim kırgın, yeni bir aşk yaşamak bana çok uzak artık.

Bunca kalabalık içinde böyle yalnız olmak niye?

Susuyorum ben, insanlara kendimi anlatmaya çalışmanın bir yararını görmedim.

Kısmamı istemeyin sesi, çünkü müziğin sesini kısarsam kendi çığlıklarımı duyarım.

Nasıl gülüyor insan, nasıl sarılıyor hayata tüm gücüyle? Aklım almıyor.

Aldığım nefes bana yetmiyor. Yaşamak için nefes almak yeter mi hiç insana?

Mecalim kalmamış bir şeye, öylece duruyorum, öylece işte.

Bir adım daha atsam sanki düşeceğim.

Herkes gibisin artık, sana bunu yakıştıramadım.

Seni sevmekten değil, sevgimin beni yormasından yoruldum.

Senin her şeye gücün vardı ama benim için çabalamamayı seçtin.

Beni kırdın ama bu önemli değildi, önemli olan beni kırdığının farkında olup buna hala devam etmendi.

Sana değil, bana böyle davranmana, beni paramparça etmene izin verdiğim için kendime kızgınım.

Geçmeyecek. Yaşadıklarımız, anılarımız gitmeyecek aklımdan ama artık hiçbiri geri gelmeyecek.

Sevgi bu değil. İnsan sevdiğini kırmaya kıyabilir mi?

Keşke beni senden vazgeçmek zorunda bırakmasaydın.

Ben sana sahip değildim ki. Seni kaybettiğimi sandım ilk zamanlar ama sonra hiçbir zaman sana sahip olmadığımı fark ettim.

Ben senden vazgeçmedim, sen beni buna mecbur bıraktın.

''Sana değer veriyorum.'' demek ne değersiz bir cümle. Önemli olan kelimelerin arkasında ne kadar durabildiğin.

Gözlerine baktım, git der gibiydi. Bana gitmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı anladım.

Kısa Hüzünlü Sözler

Kısa hüzünlü sözler ile mesajlarınıza kendi duygularınızı yansıtabilirsiniz.