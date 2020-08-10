Hüzünlü sözler: Hüzün kokan sözler

Hayatta acı tatlı birçok duygu var. Kendinizi hüzünlü hissettiğiniz zamanlar da hayatın bir parçası. Kendinizi böyle hissettiğiniz zamanlar hüzünlü sözler ile duygularınızı etrafınızdaki insanlara yansıtabilirsiniz. Aşağıdaki listeyi inceleyerek en güzel sözleri görebilirsiniz.
Duyulmamış hüzünlü sözler ile hüznünüzü yansıtma şekliniz insanları çok etkileyecek.
Sonbahar benim içimde yaşanıyor sanki, içimdeki tüm renkler solup gitmiş gibi.
Bu gökyüzü, bu yer, bu deniz keyif vermiyor artık bana.
Yaşayacağım bütün duyguları yaşamışım sanki, sanki bundan sonra yeni duygular kaybolmuş benim için.
Rüzgar uçursa saçlarımı, kendimi sessizliğe bıraksam.
Dünyada bir ben kalmışım, başka kimse duymuyor sesimi.
Nerede renkler? Nerede yaşamayı özlediğim heyecan?
İnsanlardan kendimi çekeli çok oldu.
Çok şey var içimde söyleyemediğim. Söyleyemedikçe içimi yakan sözler var içimde.
Sessiz kaldım diye insanlar yargılıyorlar beni, oysa ben çığlıklarımı sessizce attım her zaman.
Umutlarım tükeniyor anlatamıyorum.
Her gün birbiriyle aynıyken, her gün sanki kardeş gibiyken neden bu yaşayış.
Ait değilim buraya. Sokaklar, evler, mahalleler, yollar yabancı bana.
Bir adım daha atsam sanki düşeceğim.
Mecalim kalmamış bir şeye, öylece duruyorum, öylece işte.
Boşuna çabalamaktan, koşup koşup hep aynı yerde olmaktan yoruldum.
Aldığım nefes bana yetmiyor. Yaşamak için nefes almak yeter mi hiç insana?
Nasıl gülüyor insan, nasıl sarılıyor hayata tüm gücüyle? Aklım almıyor.
Kısmamı istemeyin sesi, çünkü müziğin sesini kısarsam kendi çığlıklarımı duyarım.
Susuyorum ben, insanlara kendimi anlatmaya çalışmanın bir yararını görmedim.
Bunca kalabalık içinde böyle yalnız olmak niye?
Dünyaya gelişimin nedeni bilinmiyor, varlığın içinde kaybolmuşum ben.
Ağır cümlelerin altında eziliyorum.
Birbirinden hüzünlü aşk sözleri ile aşk üzerine düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz.
Kalbim kırgın, yeni bir aşk yaşamak bana çok uzak artık.
Kal desen de kalamam artık, geç kaldık biz her şeye.
Keşkeler büyüyor içimde, keşke diyorum olmasaydı sonumuz böyle.
Tahmin edemedim. Kalbimin bu kadar kırılacağını, beni böyle üzeceğini tahmin edemedim.
Herkes gibisin artık, sana bunu yakıştıramadım.
Seni sevmekten değil, sevgimin beni yormasından yoruldum.
Senin her şeye gücün vardı ama benim için çabalamamayı seçtin.
Beni kırdın ama bu önemli değildi, önemli olan beni kırdığının farkında olup buna hala devam etmendi.
Sana değil, bana böyle davranmana, beni paramparça etmene izin verdiğim için kendime kızgınım.
Geçmeyecek. Yaşadıklarımız, anılarımız gitmeyecek aklımdan ama artık hiçbiri geri gelmeyecek.
Sevgi bu değil. İnsan sevdiğini kırmaya kıyabilir mi?
Keşke beni senden vazgeçmek zorunda bırakmasaydın.
Ben sana sahip değildim ki. Seni kaybettiğimi sandım ilk zamanlar ama sonra hiçbir zaman sana sahip olmadığımı fark ettim.
Ben senden vazgeçmedim, sen beni buna mecbur bıraktın.
''Sana değer veriyorum.'' demek ne değersiz bir cümle. Önemli olan kelimelerin arkasında ne kadar durabildiğin.
Kısa hüzünlü sözler ile mesajlarınıza kendi duygularınızı yansıtabilirsiniz.
Ağlamak bazen yeterli olmuyor.
İçimde çok büyük bir sızı var.
Gece mi zor, geceye yüklediğim anlamlar mı?
İnsanı yaşayamadıkları tüketiyor.
Kendimi kaybettim, bulamıyorum.
Önce umutlarım öldü, sonra hayallerim.
Ömür geçiyor. Günler akıp gidiyor, durduramıyorum.
Ne yaptıysam olmadı, tutunamadım ben.
Ölümlü olduğunu hiçbir zaman unutma.
Hüzünlü ayrılık sözleri ile içinde bulunduğunuz durumu bütün yönleriyle ifade edebilirsiniz.
Sonra bir bakarsın; sayfalar dolusu kelimeler döktüğün insan, bir kelime etmene bile değmezmiş.
Önemi yok artık, geçti güzel zamanlar.
Yaşamda değmeyen şeyler var; üzülmeye değmeyen ayrılıklar, düşünmeye değmeyen anılar ve konuşmaya bile değmeyen insanlar var.
Sen gittin, dönüp arkana bile bakmadan gittin. Seninle böyle olacağımız aklıma gelmezdi.
Ayrıldık biz, ayrıldık. Dünyada yokluğunu yaşadım senin.
Ben seni karşılıksız sevdim. Umutsuz olduğunu bile bile sevdim.
Ben sana koşmuşum da yetişememişim.
Ne tuhaf, değil mi? Sahip olmadığın birini kaybettiğini sanmak.
İçinde büyük anlamlar taşıyan uzun hüzünlü sözleri okuduğunuzda her birinde kendinizden bir parça bulacaksınız.
Beni yoğunluğuyla boğan bu şehirden uzaklaşmak istiyorum. Tükettiğim bütün hisler, biten bütün duygularım tazelensin. Yaşadığımı yeniden hissedeyim istiyorum.
Kaldıramayacağı yükler yüklenmemeli insana. Sırtına çok fazla yük yükleyip, taşıyamadığı için suçlanmamalı.
Sonunun geleceğini biliyordum. İnsana heyecan veren, mutlu hissettiren her şeyin sonu gelir bir gün. Hiçbir duygu kalıcı değildir hayatta.
Sessiz sedasız çıksam yola. Kimsenin olmadığı, bilmediğim, daha önce görmediğim yerlere gitsem. Belki yeniden yaşamak için buna ihtiyacım vardır.
Güneş doğduğunda yaşadığını anlamalı insan, her gün yeni bir ümit. Ben yapamıyorum, ben güneşin doğduğunu fark edemiyorum artık.
Bütün şarkılar, bütün filmler, bütün kitaplar insanlar için. Hevesim olsaydı eğer bütün şarkıları dinlemek, bütün filmleri izlemek ve bütün kitapları okumak isterdim ben.
Pişman mıyım? Evet. Gençken yaşlı hissetmekten, yaşlanınca gençken yaşamadığım her şeyden pişmanım.
Binlerce söz geçiyor aklımdan, binlerce kelime var söylemek istediğim ama ben susmayı tercih ediyorum. Söylediklerim ya anlaşılmazsa endişesinden yoruldum ben.
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