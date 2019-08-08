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Huzur bulmak için gittiler, kabusu yaşadılar!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 08.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

Londra'da yaşayan aile tatil yapmak için Malezya'daki Titiwangsa Dağları'nın eteklerine gittiler. Doğada huzur bulmayı planlayarak gittikleri bu yerde bir sabah kalktıklarında kızlarının kayıp olduğunu gören aile, hayatının kabusunu yaşadı. Sabah uyandıklarında kızlarının odasında olmadığını fark eden çift, pencerenin açık olduğunu gördü. Ardındansa tüm ülke alarma geçerek genç kızı aramaya başladı. İşte korkunç olayın detayları.

15 yaşındaki İngiliz Nora Quoirin, ailesi ile birlikte uzun zamandır hayalini kurdukları tatile çıktı.

Yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin kızı olan Nora, Malezya'ya uçtu.

Cumartesi günü Başkent Kuala Lumpur'un 60 kilomter güneyinde, Seremban yakınlarındaki bir doğa rezervindeki tesise geldi.

Tesis, Malezya’daki Titiwangsa Dağları’nın eteklerinde ve Berembun Ormanı’nın yanında yer alıyordu.

Nora’nın ailesi Pazar günü uyandıklarında kızlarının odasında olmadığını fark ettiler.

Genç kızın odasındaki pencere açık bırakılmıştı.

Kayıp haberi Malezya polisine ulaşır ulaşmaz tesisin çevresi polis köpekleri eşliğinde aranmaya başladı.

Polisin kayıp şahıs olarak değerlendirdiği davaya ailesi aynı şekilde bakmıyor.

15 yaşındaki genç kız bazı zihinsel rahatsızlıkları sebebiyle özel bakıma ihtiyaç duyuyor.

Bu sebepten dolayı Nora’nın asla tek başına dolaşmaya çıkmayacağını söylüyorlar ve genç kızın kaçırıldığını düşünüyorlar.

Olayın gerçekleştiği Negeri Sembilen şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Che Zakaria Bin Othman açıklama yaptı.

Othman, "Ortada kanuna aykırı bir durum olduğuna dair ipucu bulamadık. Fakat araştırmaya devam ediyoruz" dedi.

160 kişilik bir arama grubu tesisin yakınındaki köylerde ve ormanda Nora’yı bulmaya çalışıyor.

Neredeyse tüm ülkeyi alarma geçiren aramalarda helikopterler de kullanılıyor.

Bölgeye çıkan tüm yollar polis tarafından kapatıldı, geçen araçlar tek tek durdurulup aranıyor.

Bölgenin yerlisi olan Orang Asli kabilesinin liderliğindeki başka bir grup ormanın derinliklerinde ve yakınlardaki milli parkta arama yapıyor.

Nora’nın ailesi, Twitter’da '#findingnora' isimli bir etiket başlattı. Kızlarını gören ya da nerede olduğuna dair bilgisi olan insanlar buradan onlara ulaşabilecek.

Nora’nın teyzesi, İrlanda ve Fransa’daki akrabalarının genç kızın kayboluşundan dolayı perişan halde olduklarını söylüyor:

"Nora’nın öğrenme ve gelişme engeli var, özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu durum onu özellikle savunmasız hale getiriyor. Güvenliğinden çok endişeliyiz.Nora yardım istemeyi bilmiyor. Bu yüzden gönüllü olarak ailesini asla bırakmaz. Ortada bir suç olduğunu düşünüyoruz."

İrlanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise olaya dair "Davanın farkındayız ve konsolosluk üzerinden yardım sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kayıp haberinin duyulmasıyla birlikte uluslararası medya bölgeye akın etti.

Reuters, ormandan çok sayıda fotoğrafı dünyaya geçti.

Dusun isimli tesisin sahipleri Nora’nın güvenliği için dua ettiklerini ve çok endişeli olduklarını aktarıyor.

Tesis çalışanları polisle birlikte Pazar gününden beri aramalara katılıyor.

Web sitesine göre tesis, Titiwangsa Dağları'nın eteklerinde 12 dönümlük bir beldede ve 4.000 dönümlük Berembun Orman rezervinin yanında yer alıyor.
(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Nora Quoirin Kayıp Malezya Berembun Ormanı Titiwangsa Dağları

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