Huzur bulmak için gittiler, kabusu yaşadılar!

Olayın gerçekleştiği Negeri Sembilen şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Che Zakaria Bin Othman açıklama yaptı.

Bu sebepten dolayı Nora’nın asla tek başına dolaşmaya çıkmayacağını söylüyorlar ve genç kızın kaçırıldığını düşünüyorlar.

Yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin kızı olan Nora, Malezya'ya uçtu.

Othman, "Ortada kanuna aykırı bir durum olduğuna dair ipucu bulamadık. Fakat araştırmaya devam ediyoruz" dedi.

160 kişilik bir arama grubu tesisin yakınındaki köylerde ve ormanda Nora’yı bulmaya çalışıyor.

Neredeyse tüm ülkeyi alarma geçiren aramalarda helikopterler de kullanılıyor.

Bölgeye çıkan tüm yollar polis tarafından kapatıldı, geçen araçlar tek tek durdurulup aranıyor.

Bölgenin yerlisi olan Orang Asli kabilesinin liderliğindeki başka bir grup ormanın derinliklerinde ve yakınlardaki milli parkta arama yapıyor.

Nora’nın ailesi, Twitter’da '#findingnora' isimli bir etiket başlattı. Kızlarını gören ya da nerede olduğuna dair bilgisi olan insanlar buradan onlara ulaşabilecek.

Nora’nın teyzesi, İrlanda ve Fransa’daki akrabalarının genç kızın kayboluşundan dolayı perişan halde olduklarını söylüyor:

"Nora’nın öğrenme ve gelişme engeli var, özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu durum onu özellikle savunmasız hale getiriyor. Güvenliğinden çok endişeliyiz.Nora yardım istemeyi bilmiyor. Bu yüzden gönüllü olarak ailesini asla bırakmaz. Ortada bir suç olduğunu düşünüyoruz."