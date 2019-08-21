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HyperX’ten yeni tasarıma sahip FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB bellekler!

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TEKNOLOJİ  | 21.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

HyperX, FURY DDR4 RGB modelini ve FURY DDR4 serisinin yeni tasarımını duyurdu. Yeni bellek kitleri otomatik Plug N Play hız aşırtma işleviyle birlikte geliyor. HyperX, seriye 64 GB 3466 MHz’e kadar uzanan 3 model ekliyor.

HyperX’ten yeni tasarıma sahip FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB bellekler!

Yeni bellekler, Intel ve AMD’nin en yeni platformlarıyla uyumlu. Yeni FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB modelleri, standart DDR4 1,2 V ayarlarında otomatik hız aşırtma imkanı sunan Plug N Play özelliğine de sahip. Ayrıca, Intel XMP’ye hazır profiller yer alıyor.

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FURY DDR4 RGB, akıcı RGB aydınlatma efektlerine sahip bir LED çubuğuyla geliyor. HyperX Infrared Sync’ten yararlanan üründe modüller kablosuz olarak senkronize olabiliyor. Bellek, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion ve MSI Mystic Light Sync gibi aydınlatma yazılımlarıyla da uyumlu.
HyperX FURY DDR4, düşük CL15 - CL16 bekleme süreleri ve yüksek frekanslarla oyunculara avantaj sağlıyor. FURY DDR4 RGB, 8 GB ve 16 GB kapasiteli tek modüller ve 16 GB, 32 GB ve 64 GB kapasiteli ikili ve dörtlü kitler halinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
HyperX FURY DDR4 RGB

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