HyperX’ten yüksek hızlı yeni Predator DDR4 bellek kitleri

“HyperX ekibi olarak, sistemleri için mümkün olan en yüksek performansı arayan yeni nesil PC meraklılarına Predator DDR4 serisini sunmaktan dolayı mutluyuz” diyen HyperX DRAM İş Birimi Müdürü Kristy Ernt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“HyperX; oyun ve e-spor dünyasını desteklemeye devam ediyor. Oyun donanımları endüstrisinde yüksek hızlı bellek alanında güvenilir bir lider olarak kabul ediliyoruz.”

HyperX Predator DDR4, 4600 MHz’e ulaşan hız ve CL12 - CL19 arasında değişen gecikme süreleriyle yüksek performans sağlıyor. Extreme Memory Profile (XMP) özelliği ise kullanıcılara belleklerin hızını standart teknik özelliklerin de üzerine çıkarma fırsatı veriyor. XMP sertifikasına hak kazanabilmek için zorlu test prosedürlerini başarıyla tamamlayan HyperX bellek modülleri, Intel’in en yeni yonga setleri için optimize ediliyor. Bellekler ayrıca AMD’nin en yeni yonga setlerinin çoğuyla uyumlu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Fabrikada yapılan kapsamlı testlerle, Predator DDR4 belleklerin üst düzey performans, hız ve güvenilirlik sunduğundan emin olunuyor.