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HyperX’ten yüksek hızlı yeni Predator DDR4 bellek kitleri

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TEKNOLOJİ  | 25.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

HyperX, 4266 MHz ve 4600 MHz frekanslarında iki yeni yüksek hızlı Predator DDR4 bellek kitini duyurdu. Yeni frekans seçenekleri 8 GB modüllerde ikili kitler halinde satışa sunuluyor. Siyah alüminyum ısı dağıtıcısı ve siyah PCB’ye sahip olan modeller sistem tasarımcıları ve kendi sistemini toplayan kullanıcılar tarafından hazırlanan bilgisayarların görüntüsünü tamamlıyor.

HyperX’ten yüksek hızlı yeni Predator DDR4 bellek kitleri

“HyperX ekibi olarak, sistemleri için mümkün olan en yüksek performansı arayan yeni nesil PC meraklılarına Predator DDR4 serisini sunmaktan dolayı mutluyuz” diyen HyperX DRAM İş Birimi Müdürü Kristy Ernt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“HyperX; oyun ve e-spor dünyasını desteklemeye devam ediyor. Oyun donanımları endüstrisinde yüksek hızlı bellek alanında güvenilir bir lider olarak kabul ediliyoruz.”

HyperX Predator DDR4, 4600 MHz’e ulaşan hız ve CL12 - CL19 arasında değişen gecikme süreleriyle yüksek performans sağlıyor. Extreme Memory Profile (XMP) özelliği ise kullanıcılara belleklerin hızını standart teknik özelliklerin de üzerine çıkarma fırsatı veriyor. XMP sertifikasına hak kazanabilmek için zorlu test prosedürlerini başarıyla tamamlayan HyperX bellek modülleri, Intel’in en yeni yonga setleri için optimize ediliyor. Bellekler ayrıca AMD’nin en yeni yonga setlerinin çoğuyla uyumlu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Fabrikada yapılan kapsamlı testlerle, Predator DDR4 belleklerin üst düzey performans, hız ve güvenilirlik sunduğundan emin olunuyor.

HyperX, “We’re All Gamers” sloganını ciddiye alıyor. PC’de, mobil cihazlarda veya konsolda ister arada sırada oyun oynayan biri ister profesyonel bir oyuncu olsun; tasarlanan her bir bellek modülü, SSD, oyuncu kulaklığı, klavye, fare veya mousepad ile beklentileri aşmayı hedefliyor.

Teknik özellikler:

Kapasiteler - 2’li kit: 16 GB
Frekanslar - 4266 MHz, 4600 MHz
Gecikme Süreleri - CL19
Voltaj - 1,4 V, 1,5 V
Çalışma Sıcaklıkları - 0°C ile 85°C
Boyutlar - 133,35 mm x 42,2 mm x 8,3 mm

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HyperX HyperX Predator pc bilgisayar
 

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