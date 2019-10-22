Hyundai hidrojenli TIR'ı Neptune’ü görücüye çıkardı!

Hyundai’in uzun bir süredir kafaları kurcalıyordu. Zira Güney Koreli şirket, çok yakın bir zamanda Neptune isminin haklarını satın almıştı. Tahminler Hyundai’nin yeni otomobillere vereceği isimlerden birinin Neptune olacağını söylüyordu. Ancak kimse Neptune isminin bir TIR'a ait olacağını kestiremedi.

HYUNDAİ NEPTUNE TIR GELİYOR

Hyundai HDC-6 Neptune tamamen hidrojen ile çalışan bir TIR. TIR'ın ilk teaser’ı bizzat Hyundai tarafından paylaşıldı. Bu teaser ile birlikte teknolojik donanımlarla donatılmış yeni Hyundai TIR'ının detayları da belli oldu.

HYUNDAİ HDC-6 NEPTUNE TESLA SEMİ GİBİ AMA DEĞİL

Hidrojen ile çalışan Hyundai HDC-6 Neptune diğer rakiplerine göre oldukça çevreci. Fakat TIR'ın en önemli özelliklerinden biri Tesla Semi’yi andıran tasarımı ve gelecekten fırlamış gibi görünen iç mekanı. Tasarımsal detaylarında modern çizgileri kendine örnek alan Hyundai, bu anlamda araca tamamlayıcı bir makyaj olarak boydan boya uzanan mavi LED ışıklar eklemiş. Gelelim Neptüne’ün iç mekana.

Hyundai TIR'ın iç mekanına girdiğimizde bizi hayli ilginç ve modern bir tasarıma sahip olan direksiyon karşılıyor. Bu direksiyon günümüzde kullanılan standart direksiyonların fütüristtik açıdan revize edilmiş hali. Bu tip direksiyonların gelecekte daha çok karşımıza çıkacağını söylesek yanlış olmaz. Lafı fazla uzatmadan Hyundai Neptune’ün iç mekanında gezinmeye devam edelim.