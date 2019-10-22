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Hyundai hidrojenli TIR'ı Neptune’ü görücüye çıkardı!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | 22.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

Uzak Doğulu otomobil üreticisi Hyundai, hidrojen motoru ile çalışan TIR'ının ilk teaser’ını paylaştı. Hyundai için bir ilk olacak olan Hyundai HDC-6 Neptune isimli TIR, tam anlamıyla gelecekten fırlamış gibi görünüyor. İşte Hyundai HDC-6 Neptüne’ün fotoğrafları…

Hyundai hidrojenli TIR'ı Neptune’ü görücüye çıkardı!

Hyundai’in uzun bir süredir kafaları kurcalıyordu. Zira Güney Koreli şirket, çok yakın bir zamanda Neptune isminin haklarını satın almıştı. Tahminler Hyundai’nin yeni otomobillere vereceği isimlerden birinin Neptune olacağını söylüyordu. Ancak kimse Neptune isminin bir TIR'a ait olacağını kestiremedi.

HYUNDAİ NEPTUNE TIR GELİYOR

Hyundai HDC-6 Neptune tamamen hidrojen ile çalışan bir TIR. TIR'ın ilk teaser’ı bizzat Hyundai tarafından paylaşıldı. Bu teaser ile birlikte teknolojik donanımlarla donatılmış yeni Hyundai TIR'ının detayları da belli oldu.

HYUNDAİ HDC-6 NEPTUNE TESLA SEMİ GİBİ AMA DEĞİL

Hidrojen ile çalışan Hyundai HDC-6 Neptune diğer rakiplerine göre oldukça çevreci. Fakat TIR'ın en önemli özelliklerinden biri Tesla Semi’yi andıran tasarımı ve gelecekten fırlamış gibi görünen iç mekanı. Tasarımsal detaylarında modern çizgileri kendine örnek alan Hyundai, bu anlamda araca tamamlayıcı bir makyaj olarak boydan boya uzanan mavi LED ışıklar eklemiş. Gelelim Neptüne’ün iç mekana.

hyundai

Hyundai TIR'ın iç mekanına girdiğimizde bizi hayli ilginç ve modern bir tasarıma sahip olan direksiyon karşılıyor. Bu direksiyon günümüzde kullanılan standart direksiyonların fütüristtik açıdan revize edilmiş hali. Bu tip direksiyonların gelecekte daha çok karşımıza çıkacağını söylesek yanlış olmaz. Lafı fazla uzatmadan Hyundai Neptune’ün iç mekanında gezinmeye devam edelim.

tır iç foto

TIR'ın ön panelinde oldukça büyük bir hayalet ekran yer alıyor. Bu ekran sayesinde tır sürücülerinin araç hakkındaki birçok bilgiyi, var olan hidrojen düzeyini kontrol etmesi mümkün. TIR'ın iç mekan boyutu ise gayet geniş ve uzun yol şoförlerinin tercih edeceği türden.

HYUNDAİ NEPTUNE NE ZAMAN TANITILACAK?

Hyundai’nin Neptune TIR'ı henüz Hyundai’nin teaser’ını paylaştığı bir konseptten ötesi değil. Fakat Hyundai’nin sıfır emisyonlu ve sadece hidrojen ile çalışan Neptune’ü, 29 Ekim’de düzenlenecek bir otomobil fuarında resmen tanıtması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Hyundai Neptune

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