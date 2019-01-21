Hyundai i10 üçüncü nesil modeli ile 2020’de gelecek!

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai’nin 2007’den beri ürettiği küçük şehir otomobili i10, ağabeyleri i20 ve i30’un yanında pek tercih edilmiyor. Ancak yine de minik ve sempatik tarzıyla kalabalık şehirlerde park sorunu yaşayan kullanıcıların sevgisini kısa sürede kazanabilmiş bir model. Öyle ki Güney Koreli otomotiv devi, 2007-2013 yılları arasında piyasa ömrünü dolduran birinci nesilden sonra ikinci nesil i10’u 2013’te piyasaya sürdü ve bugüne dek üretmeye devam etti. Ancak günümüzde seri üretim bir otomobilin piyasa ömrü maksimum 7 ila 8 yıl. Yani Hyundai model ailesinin en küçük üyesi olan i10’un detaylı bir şekilde revize edilerek üçüncü jenerasyona yükseltilmeye ihtiyacı var.

Üçüncü nesil i10’un yakın zamanda varlığı doğrulandı. Ona Hyundai Grand i10 diyorlar. Geçtiğimiz günlerde ise İsveç’te çıktığı bir zorlu bir kış testinde casus kameralara yakalandı. Casus kameraların objektifine yansıyan Grand i10 ağır kamuflajlıydı ve küçük bir şehir otomobili için zorlu geçen bir kış testini başarıyla tamamlamıştı. Öyle ya bu kolay bir iş değil. Küçük bir şehir otomobilin olabileceği en zor yerlerden biri zorlu kış testleridir. Bir de yer İsveç ise üstelik yollar karla kaplı ve hava -10 dereceyse.