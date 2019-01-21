Hyundai i10 üçüncü nesil modeli ile 2020’de gelecek!

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai’nin 2007’den beri ürettiği küçük şehir otomobili i10, ağabeyleri i20 ve i30’un yanında pek tercih edilmiyor. Ancak yine de minik ve sempatik tarzıyla kalabalık şehirlerde park sorunu yaşayan kullanıcıların sevgisini kısa sürede kazanabilmiş bir model. Öyle ki Güney Koreli otomotiv devi, 2007-2013 yılları arasında piyasa ömrünü dolduran birinci nesilden sonra ikinci nesil i10’u 2013’te piyasaya sürdü ve bugüne dek üretmeye devam etti. Ancak günümüzde seri üretim bir otomobilin piyasa ömrü maksimum 7 ila 8 yıl. Yani Hyundai model ailesinin en küçük üyesi olan i10’un detaylı bir şekilde revize edilerek üçüncü jenerasyona yükseltilmeye ihtiyacı var.
Üçüncü nesil i10’un yakın zamanda varlığı doğrulandı. Ona Hyundai Grand i10 diyorlar. Geçtiğimiz günlerde ise İsveç’te çıktığı bir zorlu bir kış testinde casus kameralara yakalandı. Casus kameraların objektifine yansıyan Grand i10 ağır kamuflajlıydı ve küçük bir şehir otomobili için zorlu geçen bir kış testini başarıyla tamamlamıştı. Öyle ya bu kolay bir iş değil. Küçük bir şehir otomobilin olabileceği en zor yerlerden biri zorlu kış testleridir. Bir de yer İsveç ise üstelik yollar karla kaplı ve hava -10 dereceyse.
Casus kameralara birden fazla test prototipi yansıdığını görüyoruz. Anlaşılan Güney Koreli marka sevilen küçük şehir otomobil üzerindeki testlerine hızla devam ediyor. Bu da yola çıkmasının yakın olduğu anlamına geliyor.
Çeşitli açılardan görüntülenen Grand i10 prototipleri hakkında detaylı yorum yapmamız pek mümkün değil. Çünkü aracın zebra desenli test prototipi boyası ve bu da yetmezmiş gibi üzerine parça parça örtülen siyah örtüler bizlere yeni model hakkında en ufak bir tasarım ipucu dahi vermiyor. Yinede Hyundai’inin üçüncü nesil i10’da markanın tasarım ruhunu titizlikle koruyacağına olan inancımız tam.
Bununla birlikte yeni i10’un A segmentindeki rakiplerinin gerisinde kalmamak için ağabeyi i30’da var olan bir takım teknolojik donanımları ondan ödünç alacağını tahmin ediyoruz. Yani 2020 Hyundai Grand i10 bir dizi yenilikle gelecek gibi görünüyor.
Yeni i10, motor konusunda ise Güney Koreli kuzeni Kia Picanto’dan yardım alabilir. Muhtemelen üçüncü nesil i10’un motor yelpazesinde Kia’dan alışık olduğumuz 1.0 litrelik üç silindirli (67 beygir), 1.2 litrelik dört silindirli (84 beygir) ve 1.0 litrelik T-GDI üç silindirli turbo benzinli güç üniteleri yer alacak.
Tüm bildiklerimizi sizinle paylaştıktan sonra Hyundai Grand i10 için henüz resmi bir lansman tarihinin açıklanmadığını ve Güney Koreli otomotiv devi yeni i10’un üzerindeki örtüyü bu yıl içinde kaldırmazsa iş en kötü ihtimalle 2020 yılına kalabileceğini belirtelim.
Hyundai Grand i10, 2020’de yola çıktığında karşısında Fiat 500, Volkswagen Fox, Peugeot 107, Citroen C1, Renault Twingo, Smart Forfour, Kia Picanto, Suzuki İgnis ve Ford Ka+ gibi A segmenti hatchback rakiplerini bulacak.
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