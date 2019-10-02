Hyundai NASA mühendislerini işe alıyor

Urban Air Mobility (UAM) adını alan yeni bölüm şimdilik uçan otomobil tasarımları geliştirecek. Büyük şehirlerde, trafiğe takılmadan hareket etmek isteyenler için uçan araç tasarımları geliştirecek birimi eski NASA mühendislerinden Dr. Jaiwon Shin yönetecek.

Hyundai, uçan otomobil sektörünün önümüdeki 20 sene içinde 1.5 trilyon dolara ulaşacağını düşünüyor.

Uçan otomobil konusu şu anda fazlasıyla bilimkurgu gibi görünse de Uber gibi şirketler müşterilerini trafikte takılmadan taşımak için uçan otomobil geliştirmeye ciddi bütçeler harcıyor.

Hyundai de bu yarıştan geri kalmamak için ilk adımını atmış gibi görünüyor. Hyundai gibi dünya devi bir otomobil üreticisinin de konuya yatırım yapmasıyla diğer rakiplerin de yatırımlara girmesi bekleniyor.

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