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İ ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce İ harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
06.10.2024 19:51
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Alfabemizi meydana getiren 29 harfin her biri, kendi içerisinde farklı özellikler taşımaktadır. Bazı harfler sessiz harf olarak tanımlanırken, bazıları ise sesli harf kategorisi içerisine girmektedir. İ harfi de sesli yani ünlü harf grubuna giren harflerden biridir. İ harfi ile başlayan pek çok Türkçe sözcük olduğu gibi, aynı harfle başlayan İngilizce kelimeler de vardır. Peki, İ ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce İ harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

İ ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce İ harfi ile başlayan kelimeler

Eğitim hayatının ilk adımında dilimizi var eden sözcükler öğrenilmeye başlanmaktadır. Bu sözcükleri yazmak için ise öncelikle alfabemizin bilinmesi gerekmektedir. Alfabemizi meydana getiren birçok harf vardır. Bu harflerden biri de İ harfi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçemizde İ ile başlayan kelimeler sayı yönünden 2 binin üstündedir. İ harfi ile başlayan Türkçe kelimeler dışında aynı harfin sözcüğün başında olduğu İngilizce kelimeler de kullanılmaktadır.

İ ile başlayan kelimeler nelerdir?

Dilimizde İ harfi ile başlayan kelimeler, sayı açısından bakıldığında yaklaşık olarak 2319 civarındadır. İ harfi alfabemizin 12. sırasında yer alan bir harftir. Alfabemizde toplamda 8 farklı ünlü harf mevcuttur. İ harfi de ünlü bir harf olarak tanımlanmakta birlikte aynı zamanda ince ünlü harfler sınıfına girmektedir. Türk diline önem veren pek çok kişi, bu harf ile başlayan sözcüklerin hangileri olduğunu merak edebilmektedir. Bu bağlamda İ ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

  • İ ile başlayan 4 harfli kelimeler: İdam, içli, ibik, iade, idea, ifşa, iğne, ilgi, iğde, ilke, ihya, ilim, inci, illa, imar, inek, izah, imza, izci, izin gibi.

  • İ ile başlayan 5 harfli kelimeler: İdeal, içeri, iblis, içten, iddia, içlik, idari, ifade, idare, idrar, iflas, ihlâs, insaf, isale, ipçik, ishal, ivedi, itina, itmek, iksir gibi.

  • İ ile başlayan 6 harfli kelimeler: iyilik, izinli, içerik, içinde, ihanet, ikişer, iğrenç, ilginç, imanlı, inatla, inziva, inşaat, işleme, işaret, işitme, istifa, itişme, iyelik, inleme, irkmek gibi.

İ ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

İngiliz alfabesinde İ ile başlayan İngilizce kelimeler, Türk alfabesindeki kullanıma göre biraz daha farklıdır. Türkçemizde bu harf ile başlayan sözcükler, küçük ya da büyük harf fark etmeksizin “i, İ” şeklinde kullanılır. İngilizce dilinde ise bu harf büyük harf olarak kullanıldığında “I” biçiminde yazılır. Günümüzde İngilizceyi öğrenmeye başlayan pek çok kişi için kelime çalışması yapmak oldukça önemlidir. Bu bağlamda İ harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve manaları ise şu şekildedir:

  • initial: İlk
  • inhabit: Yaşamak
  • intelligent: Akıllı
  • idea: Fikir
  • impact: Etki
  • increase: Artış, artırmak
  • install: Kurmak
  • industry: Endüstri
  • issue: Sorun
  • input: Giriş
  • imagine: Hayal etmek
  • indecent: Uygun olmayan
  • intelligence: Zekâ
  • involve: Dâhil, dahil etmek
  • icon: İkon
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Anahtar Kelimeler:
İngilizce türkçe sözlük
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