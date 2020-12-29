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I ile hayvan kaç tane sayabilirsiniz? İşte I harfi ile başlayan hayvan isimleri!

Seray Üstün Seray Üstün 29.12.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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I ile hayvan kaç tane sayabilirsiniz? İşte I harfi ile başlayan hayvan isimleri!

Çocukluğumuzun en popüler oyunlarından biri hiç şüphesiz isim-şehir-hayvan oyunuydu. Kulağa oldukça kolay gelen bu oyunun bazen çok zorlayıcı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Özellikle bazı harfler oyunun kilitlenmesine ve beyninizin yanmasına neden olur. Mesela I ile hayvan isimleri sıralanması çok zor değil miydi? Sizleri bu Çin işkencesinden kurtarmak için I ile hayvan isimlerini derledik.

İlkokul döneminizde bir kez de olsa isim-şehir-hayvan oyununu oynamışsınızdır. Hala bile elektriklerin kesilmesinin fırsat bilindiğini ortamlarda bu oyun hemen gün yüzüne çıkar. Oyun aslında oldukça basittir. Oyunculardan bir tanesi sayman olarak seçilir ve içinden alfabede bulunan harfleri saymaya başlar. Diğer oyuncuların “dur” demesiyle söylenen harf turu başlatır. Seçilen harfe göre oyuncular isim,şehir,hayvan, bitki ve ünlü kategorilerini doldurur. Son adımda ise puanlama yapılır. Eğer diğer oyunculardan farklı bir kelime yazabildiyseniz 10 puan alırsınız. Aynı olan kelimeler için 5 puan verilir. Oyunun basit ve anlaşılır görünüyor ama öyle harfler var ki adeta oynayana kan kusturuyor. Bunlar biri de I harfi.. I ile hayvan ismi bulabilmek her oyuncuyu yoran bir konu olarak karşımıza çıkıyordu.

Bu oyunda amaç en yüksek puanı toplamaktı. Bu nedenle aslında hiç kimsenin aklına gelmeyen kelimeleri yazmak daha büyük avantaj sağlıyordu. “Hem değişik olmalıyım hem de bir kelime yazmalıyım” zorunluluğu hisseden oyuncular bazı harflerde kasılıyordu. Aklınıza hemen I harfi ile başlayan hayvan isimleri kategorisinin zorluğunun geldiğine eminiz. Hala bu isim-şehir-hayvan oyununu oynuyorsanız sizlere daha fazla puan kazandırabilecek I ile hayvan isimlerini araştırdık. Kağıt ve kalemler hazırsa başlıyoruz.

I İLE HAYVAN İSİMLERİ

  • Istakoz
  • Islık çalan marmot
  • Islıklı tavşan

Bunlar I’lı hayvanlar arasında yazıldığında tartışma yaratabilir:

Yukarıda saydığımız listenin dışında aslında harf sayısı oldukça azdır. Örneğin ilk olarak akla iguna gelir. Yazım yanlışından doğan durumlar içerisinde ıguna kelimesi bazen kabul edilebilir. Ancak kelimenin doğrusu iguna olduğu için TDK’den fırlamışcasına bu oyunun ustalarının itiraz etmesi işten bile olmaz. Bu durumda aslında daha popüler kelimelerin tercih edilmesi hiç puan alamamaktan daha iyi bir alternatif olacaktır.

Listemizde yer alan hayvanların az bilinir olması diğer oyuncuları şaşırtacaktır. “Böyle bir hayvan yok, uydurma” denilmesi durumlarına hazırlıklı olabilmeniz için ismini verdiğimiz hayvanlar hakkında kısa bilgiler paylaşacağız. Bu bilgileri cevap olarak kullanmayı sakın unutmayın.

Islık Çalan Marmot: Sincapgiller familyasından olan bu hayvan koloniler halinde yaşarlar. Birbirleriyle anlaşabilmek için yüksek sesle ıslık çalarlar. Ana besin kaynakları çayır otları, böğürtlensi meyveler, liken, yosun, kök ve çiçeklerdir. Otobur olan bu hayvanlara Avrasya ve Amerika’da daha çok rastlanır.

MARMOT

Islıklı Tavşan: Dış kuyrukları olmayan, ön ve arka uzuvları kısa ve kulakları yuvarlak olan bu küçük hayvanların "ıslıklı" olarak adlandırılmaları, yuvalarına girerken alarm sinyali olarak kullandıkları tiz sesler nedeniyledir.

I İLE ŞEHİR İSİMLERİ

I başlayan hayvan isimleri listesini hazırladıktan sonra aslında bu harfle diğer kategorilerinde oldukça zorlayıcı olduğunu fark ettik. Bu nedenle sizler için şehir başlığına da el atıyoruz ve I harfi ile başlayan şehir isimlerini hazırladık.

  • Iğdır
  • Isparta
  • Ida Grove
  • In Salah
  • Indagen
  • Inis Medin
  • Inuvik
  • Inverlake
  • Inta
  • Insbruck
  • Indore
  • Imperatriz
  • Ilorin

I İLE BİTKİ İSİMLERİ

I ile hayvan ve şehir kategorilerini doldurduktan sonra sırada bitki isimleri kaldı. İşte karşınız I ile başlayan bitki isimleri...

  • Isırgan
  • Ihlamur
  • Ispanak
  • Işkın
  • Itışahi çiçeği
  • Ispıt

I İLE EŞYA İSİMLERİ

Seçtiğimiz I ile hayvan, şehir ve bitki isimlerini doldurduğumuza göre listemizde şimdi de sırada eşya kategorisi bulunuyor. İşte I harfi ile eşya isimleri...

  • Işık
  • Izgara
  • Isıtıcı
  • Islak mendil
  • Işıldak
  • Isıölçer
  • Iskaça
  • Ispatula
  • Iskuna
  • Iskota

I İLE ÜNLÜ İSİMLERİ

İsim-şehir-hayvan oyunun son versiyonunda bir de ünlü kategorisi eklendi. Aslında diğerlerine kıyaslandığında daha kolay bir kategori çünkü oyunun başındaki isimden çağrışım yaparak ünlü kişiyi bulabilirsiniz. “Çağrışımlarla uğraşamam, hemen hedefe yönelmeliyim” diyenler için I harfi ile başlayan ünlülerin isimlerini de hazırladık.

  • Işın Karaca
  • Irmak Arıcı
  • Irmak Ünal
  • Irmak Atuk
  • Işıl Yücesoy
  • Itır Esen
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