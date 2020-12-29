I ile hayvan kaç tane sayabilirsiniz? İşte I harfi ile başlayan hayvan isimleri!

İlkokul döneminizde bir kez de olsa isim-şehir-hayvan oyununu oynamışsınızdır. Hala bile elektriklerin kesilmesinin fırsat bilindiğini ortamlarda bu oyun hemen gün yüzüne çıkar. Oyun aslında oldukça basittir. Oyunculardan bir tanesi sayman olarak seçilir ve içinden alfabede bulunan harfleri saymaya başlar. Diğer oyuncuların “dur” demesiyle söylenen harf turu başlatır. Seçilen harfe göre oyuncular isim,şehir,hayvan, bitki ve ünlü kategorilerini doldurur. Son adımda ise puanlama yapılır. Eğer diğer oyunculardan farklı bir kelime yazabildiyseniz 10 puan alırsınız. Aynı olan kelimeler için 5 puan verilir. Oyunun basit ve anlaşılır görünüyor ama öyle harfler var ki adeta oynayana kan kusturuyor. Bunlar biri de I harfi.. I ile hayvan ismi bulabilmek her oyuncuyu yoran bir konu olarak karşımıza çıkıyordu. Bu oyunda amaç en yüksek puanı toplamaktı. Bu nedenle aslında hiç kimsenin aklına gelmeyen kelimeleri yazmak daha büyük avantaj sağlıyordu. “Hem değişik olmalıyım hem de bir kelime yazmalıyım” zorunluluğu hisseden oyuncular bazı harflerde kasılıyordu. Aklınıza hemen I harfi ile başlayan hayvan isimleri kategorisinin zorluğunun geldiğine eminiz. Hala bu isim-şehir-hayvan oyununu oynuyorsanız sizlere daha fazla puan kazandırabilecek I ile hayvan isimlerini araştırdık. Kağıt ve kalemler hazırsa başlıyoruz.

I İLE HAYVAN İSİMLERİ Istakoz

Islık çalan marmot

Islıklı tavşan Bunlar I’lı hayvanlar arasında yazıldığında tartışma yaratabilir: Yukarıda saydığımız listenin dışında aslında harf sayısı oldukça azdır. Örneğin ilk olarak akla iguna gelir. Yazım yanlışından doğan durumlar içerisinde ıguna kelimesi bazen kabul edilebilir. Ancak kelimenin doğrusu iguna olduğu için TDK’den fırlamışcasına bu oyunun ustalarının itiraz etmesi işten bile olmaz. Bu durumda aslında daha popüler kelimelerin tercih edilmesi hiç puan alamamaktan daha iyi bir alternatif olacaktır. Listemizde yer alan hayvanların az bilinir olması diğer oyuncuları şaşırtacaktır. “Böyle bir hayvan yok, uydurma” denilmesi durumlarına hazırlıklı olabilmeniz için ismini verdiğimiz hayvanlar hakkında kısa bilgiler paylaşacağız. Bu bilgileri cevap olarak kullanmayı sakın unutmayın. Islık Çalan Marmot: Sincapgiller familyasından olan bu hayvan koloniler halinde yaşarlar. Birbirleriyle anlaşabilmek için yüksek sesle ıslık çalarlar. Ana besin kaynakları çayır otları, böğürtlensi meyveler, liken, yosun, kök ve çiçeklerdir. Otobur olan bu hayvanlara Avrasya ve Amerika’da daha çok rastlanır.