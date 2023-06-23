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  4. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o soru karşısında, 'Dilek, sence hangisi?' diyerek eşine döndü... Seyirciler kahkahaya boğuldu! "Tribi yedik hocam"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o soru karşısında, 'Dilek, sence hangisi?' diyerek eşine döndü... Seyirciler kahkahaya boğuldu! "Tribi yedik hocam"

23.06.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, 2019 yılındaki yerel seçimlerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen soru ve İmamoğlu'nun verdiği cevap güldürdü. İmamoğlu'nun soru karşısında eşine dönerek, "Dilek sence hangisi..." diyerek seslenmesi seyircileri kahkahaya boğdu. İşte haberin detayları...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o soru karşısında, 'Dilek, sence hangisi?' diyerek eşine döndü... Seyirciler kahkahaya boğuldu! "Tribi yedik hocam"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'daki yerel seçimlerde İBB'nin kazanılmasının dördüncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu.

İbrahim Selim'in, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelttiği, 'Beyonce mi defansta olsun, yoksa Rihanna mı?' sorusu karşısında esprili ifadeler kullanan İmamoğlu, seyirciler arasındaki eşine dönerek, "Dilek sence hangisi..." şeklinde seslendi.

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"HAZIR BAŞLAMIŞKEN RİHANNA'YI DA GÖRELİM"

İmamoğlu soruyu yanıtlarken, "Hiç cevap bile vermedi. Tribi yedik hocam. Hazır başlamışken Rihanna'yı da görelim." ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'nun verdiği cevap seyirciler tarafından kahkahayla karşılandı.

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