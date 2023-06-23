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  4. Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş cephesinden sert yanıt! Ekran görüntülerini bir bir paylaştı: "Mikrop saçan anlayış..."

Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş cephesinden sert yanıt! Ekran görüntülerini bir bir paylaştı: "Mikrop saçan anlayış..."

23.06.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den 1 yıllığına ihraç edildikten sonra geçtiğimiz günlerde geri dönen ve kısa süre sonra tekrar ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Mansur Yavaş, Meral Akşener'e siyasi kazık attı" sözleri gündeme damgasını vurdu. Özcan'ın bu çıkışına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi. İmamoğlu ve Yavaş'ın tweetlerinin ekran görüntüsüne yer verilen yanıtta Tanju Özcan için sert ifadeler kullanıldı, "siyaseten mikrop saçan anlayış" sözleri dikkat çekti.

Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş cephesinden sert yanıt! Ekran görüntülerini bir bir paylaştı: "Mikrop saçan anlayış..."

Tanju Özcan'ın "Meral Hanım, maalesef Mansur Bey'in oyununa geldi" çıkışı muhalefet cephesinde tartışmayı beraberinde getirdi. 6'lı masada aday belirleme sürecinde Meral Akşener'in yaptığı sert açıklamalarla masadan ayrıldığı sürece değinen Özcan'a ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin yanıt verdi. Akşener'in Yavaş'ın yanı sıra İmamoğlu'na da çağrı yaptığı belirtilen açıklamada, "Bu iftira gerçek olsaydı Sn. Meral Akşener kendisine “kazık atmış” bir kişiye etkili ve yetkili bir görev talep etmezdi." ifadelerine yer verildi.

"POPÜLER OLMA VİRÜSÜNÜN ESARETİNE KAPILMIŞ KİŞİLER"

Tanju Özcan'ın gündem yaratan çıkışına Mansur Yavaş cephesinden gelen yanıt şu şekilde:

"Bolu Belediye Başkanı Sn. Tanju Özcan, dün akşam katıldığı bir yayında "Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı paylaştı" ifadelerini kullandı.

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Gündemde kalma güdüsüne ve popüler olma virüsünün esaretine kapılmış kişilere ayıracak vaktimiz yok ancak kamuoyunun yanlış bilgi sahibi olmaması adına zorunlu olarak bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık.

"İMAMOĞLU İLE AYNI SAATTE PAYLAŞIM YAPILDI"

Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, 6’lı masada sorun yaşandığı gün Büyükşehir Belediye Başkanları ile Ankara’da bir araya geldi. Herkes kendi kentinden geldiği için açıklama akşam saatlerine kaldı. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere Sn. Ekrem İmamoğlu ile aynı saatte paylaşım yapıldı, diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da aynı anda bu paylaşımları RT’ledi. Daha sonra aynı saat dilimi içerisinde diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı açıkladı.

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"BU BİLE SAFSATA OLDUĞUNU GÖSTERİR"

Sn. Meral Akşener hem Sn. Mansur Yavaş’a hem de Sn. Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaptı. Bu iftiralar gerçek olsaydı Sn. Meral Akşener yalnızca Sn. Mansur Yavaş’a çağrı yapardı. Bu durum bile iddianın bir safsata olduğunu göstermektedir.

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Kaldı ki, kamuoyunun da bildiği üzere Sn. Meral Akşener, iki Belediye Başkanı kendisini ikna etmeye gittiğinde masaya dönme şartı olarak Sn. Mansur Yavaş ve Sn. Ekrem İmamoğlu’nun “etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcıları” olmaları şartını koştu. Eğer bu iftira gerçek olsaydı Sn. Meral Akşener kendisine “kazık atmış” bir kişiye etkili ve yetkili bir görev talep etmezdi.

Ayrıca Sn. Meral Akşener ve Başkanımız Sn. Mansur Yavaş birlikte onlarca miting yaptı. Bir “kazık atma” durumu söz konusu olsaydı doğal olarak bu çalışmalar da yapılamazdı.

Bizim bu tür mesnetsiz ifadelere ve dedikodu siyasetine daha fazla ayıracak vaktimiz yok. Hayal dünyasının esaretindeki kişileri muhatap alarak onlara daha fazla değer katma niyetimiz de yok. Siyaseten mikrop saçan bu anlayışın ortadan kalkması dileğiyle konuyu burada noktalıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Meral Akşener

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