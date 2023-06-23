HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İmamoğlu parti mi kuruyor? Çok konuşulacak 'manifesto' iddiası: Tarihiyle duyurdu! "Siyasi kadrosunu ilan edecek"

İmamoğlu parti mi kuruyor? Çok konuşulacak 'manifesto' iddiası: Tarihiyle duyurdu! "Siyasi kadrosunu ilan edecek"

23.06.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin gündeminde CHP'de yaşanana 'genel başkanlık' tartışmaları yakından takip edilirken Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti kuracağı iddiaları kulisleri hareketlendirmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu son olarak İmamoğlu için "Görevine devam edecek" demiş, İBB'yi AK Parti'ye bırakmak istemediğini vurgulamıştı. İddiaya göre İmamoğlu "manifestosunu topluma açmak" için harekete geçiyor, tarihi de belli oldu!

İmamoğlu parti mi kuruyor? Çok konuşulacak 'manifesto' iddiası: Tarihiyle duyurdu! "Siyasi kadrosunu ilan edecek"

Seçimlerden sonra sartisinde 'değişim' istediğini her fırsatta üstüne basa basa dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'manifesto' hamlesiyle harekete geçiyor! Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre İmamoğlu'nun takvimi bile belli.

AA-20230622-31498591-31498588-IBB_BASKANI_EKREM_IMAMOGLU

"GEREKİRSE LİSTE ÇIKARACAK"

İmamoğlu ve yakın çalışma ekibinin Kurban Bayramı'ndan sonra harekete geçeceğini öne süren Sözcü yazarı Saymaz, "Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle bir araya gelecek. Manifestosunu topluma açacak. Sonra siyasi kadrosunu ilan edecek. Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak" dedi.

AA-20230614-31424250-31424245-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_IMAMOGLU_ILE_GORUSTU

Saymaz ayrıca İmamoğlu'nun "adayım" açıklamasında bulunmadığına dikkat çekerken "Ancak akıbeti o da görüyor. Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: EKREM BEY GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili soruya yanıt verirken "Partimizde doğal olarak herkes genel başkanlığa aday olabilir. Ekrem bey aday olacaksa ilk kez aday olacak kişi kendisi değil. Şirketler ayrıdır, partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz. Bu farkın bilinmesi lazım. Elbette aday olabilir. Ekrem bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Seçimlerde büyükşehir alınır belediye meclisi de alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında "Ama ben asla ve asla bu halkın, İstanbulluların oyuyla CHP'nin aldığı bir belediyeyi alıp da asla AK Parti'ye teslim edemem. Bunu asla kabul etmem. Ekrem bey de görevine devam edecektir. Düşüncemi açıkladım onun dışında parti içinde bir tartışmaya girmem" demişti.

İlginizi Çekebilir

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

 Yasak sona erdi, sabaha kadar eğlendiler! Bodrum'da hareketli gece

Yasak sona erdi, sabaha kadar eğlendiler! Bodrum'da hareketli gece

 Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!

Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt! Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!
Yeni parti kuruyorlar! İsmi belli olduYeni parti kuruyorlar! İsmi belli oldu
İşletmeler artık o yönteme başvuruyor! Gündem olan paylaşım: Çiğ köfteden sonra...İşletmeler artık o yönteme başvuruyor! Gündem olan paylaşım: Çiğ köfteden sonra...
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!

Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'na ilk kez bayrak açtı! 'Telafisi çok ağır olur'

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'na ilk kez bayrak açtı! 'Telafisi çok ağır olur'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.