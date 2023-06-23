İmamoğlu parti mi kuruyor? Çok konuşulacak 'manifesto' iddiası: Tarihiyle duyurdu! "Siyasi kadrosunu ilan edecek"

Seçimlerden sonra sartisinde 'değişim' istediğini her fırsatta üstüne basa basa dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'manifesto' hamlesiyle harekete geçiyor! Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre İmamoğlu'nun takvimi bile belli.

"GEREKİRSE LİSTE ÇIKARACAK"

İmamoğlu ve yakın çalışma ekibinin Kurban Bayramı'ndan sonra harekete geçeceğini öne süren Sözcü yazarı Saymaz, "Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle bir araya gelecek. Manifestosunu topluma açacak. Sonra siyasi kadrosunu ilan edecek. Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak" dedi.

Saymaz ayrıca İmamoğlu'nun "adayım" açıklamasında bulunmadığına dikkat çekerken "Ancak akıbeti o da görüyor. Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: EKREM BEY GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili soruya yanıt verirken "Partimizde doğal olarak herkes genel başkanlığa aday olabilir. Ekrem bey aday olacaksa ilk kez aday olacak kişi kendisi değil. Şirketler ayrıdır, partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz. Bu farkın bilinmesi lazım. Elbette aday olabilir. Ekrem bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Seçimlerde büyükşehir alınır belediye meclisi de alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında "Ama ben asla ve asla bu halkın, İstanbulluların oyuyla CHP'nin aldığı bir belediyeyi alıp da asla AK Parti'ye teslim edemem. Bunu asla kabul etmem. Ekrem bey de görevine devam edecektir. Düşüncemi açıkladım onun dışında parti içinde bir tartışmaya girmem" demişti.