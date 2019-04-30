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İBB binasına "T.C." ibaresi eklendi

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 30.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı hizmet binasına 'T.C.' ibaresi eklendi. Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz." dedi.

İBB binasına "T.C." ibaresi eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasına 'T.C.' ibaresi eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye hizmet binasının girişine 'T.C.' ibaresinin eklenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binası girişine de 'T.C.' ibaresi eklendi. Saat 14.30 sıralarında belediye görevlileri T.C. ibaresini yerine konuldu.

EKREM İMAMOĞLU: SEVİYORUZ

Belediye binasındaki tabelaya 'T.C.' ibaresinin eklenmesinin ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, "T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz." dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi tc ibaresi ekrem imamoğlu

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Tüm sorunları çözüyor maşallah.. Heykel, oda yemek CHp zihniyeti bu arkadaşlar yapacakları ancak bunlar.. Seçimden önce eyt, ekonomi, hizmet.. Seçilince heykel yıkanması, Yazı değişimi, koltuk değişimi falan filan..
ak partililere kapak olsun
t.c den rahatsız olanlar. görelim yorumlarınızı.
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