İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasına 'T.C.' ibaresi eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye hizmet binasının girişine 'T.C.' ibaresinin eklenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binası girişine de 'T.C.' ibaresi eklendi. Saat 14.30 sıralarında belediye görevlileri T.C. ibaresini yerine konuldu.
EKREM İMAMOĞLU: SEVİYORUZ
Belediye binasındaki tabelaya 'T.C.' ibaresinin eklenmesinin ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, "T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz." dedi.
T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz. pic.twitter.com/Sls61EHiM2— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 30 Nisan 2019
(DHA)
Türkiye'deki bu adayı görenler hayran kalıyor!
O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi
Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak
Oğlunun sorusu ilham verdi, Türk bilim insanı keşfetti
Dünyanın en etkileyici yerleri açıklandı!
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 24 yorum