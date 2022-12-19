İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçlarının ardından İBB bursu bekleniyor!

İBB burs başvuru sonuçları bekleniyor. İBB burs başvuru sonuçları sorgulamaları, İBB'nin internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İBB başvurusu geçtiğimiz yıl 22 Ekim'de sona ermiş ve sonuçlar 23 Kasım'da açıklanmıştı. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Gözler burs başvurusu hakkında açıklama yapması beklenen İBB'ye çevrildi.

İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip edilecek.

İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

