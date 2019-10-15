İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB Meclisi’nin ekim ayı toplantısında, AK Parti’li meclis üyelerinin, 2016 yılında İBB ile Esenler Belediyesi arasında imzalanan protokolün iptal edilmesiyle ilgili olarak sunduğu teklif, tartışmaya neden oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Esenler Belediyesi’ne devredilen eski askeri alanla ilgili olarak 2016 yılında İBB ile ‘ortak hizmet protokolü’ imzalandı. İBB Meclisi’nde 13 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen söz konusu protokolle, 749 bin 875 metrekarelik araziye yapılacak olan rezerv konutların yüzde 10’u İBB’ye devredilecekti. Bunun karşılığında İBB de imar planı, imar uygulamaları, altyapı, donatı, bölge parkı vb. işlere ilişkin plan, proje ve imalatların yapımını üstlenmişti.

ESENLER BELEDİYESİ’NDEN İPTAL TALEBİ

Esenler Belediyesi adına İBB Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifte özetle şöyle denildi:

“Esenler Belediye Başkanlığı’nın 19/04/2019 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararı ile Esenler Belediyesi ile İBB Başkanlığı arasında 08/06/2016 tarihinde imzalanan Ortak Hizmet Protokolü Esenler Belediye Meclisi tarafından uygun görülmemiş olduğundan protokolün uygulanma imkanı kalmamıştır. Bu nedenle; 13/04/2016 tarihli İBB Meclis Kararı’nın iptali ve 08/06/2016 tarihinde imzalanan protokolün feshi hususunda karar alınmak üzere önergemizin gündeme alınarak, hukuk, altyapı, mesken ve emlak komisyonlarına havale edilmesini teklif ederiz.”