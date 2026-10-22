Microsoft duyurdu: Çin bağlantılı hackerlar ConnectWise'a sızdı, yüzlerce kuruluşu hedef aldı

Microsoft, yaptığı açıklamada, Çin devletiyle bağlantılı bir hacker grubunun yapay zekâ destekli bir sızma testi aracı kullanarak bilişim hizmetleri şirketi ConnectWise'a sızdığını bildirdi. Saldırının, dünya genelinde yüzlerce kuruluşu hedef alan bir kampanyanın parçası olduğu belirtildi.

ConnectWise Üst Yöneticisi (CEO) Manny Rivelo, ayrı bir açıklamada, Microsoft'un analizleri ve şirketin elindeki kanıtlar doğrultusunda ConnectWise Cloud Backup'a yönelik saldırının Çin devletiyle bağlantılı bir grup tarafından gerçekleştirilmiş gibi göründüğünü ifade etti.

CONNECTWISE'DAN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rivelo, saldırıdan etkilenen uygulama bağlantılarını kontrol altına aldıklarını ve hizmetleri kontrollü aşamalar hâlinde yeniden devreye almakta olduklarını belirtti.

Ancak Rivelo, alınan bu önlemlerin müşterilerin kendi ortamlarında daha önce oluşturulmuş olabilecek yetkisiz erişimleri ortadan kaldırmadığını vurguladı. İlgili müşteri ortamlarının ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini bildirdi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü ise ülkesinin bilgisayar korsanlığı faaliyetlerine yasalar çerçevesinde karşı çıktığını ve bu faaliyetlerle mücadele ettiğini söyledi. Sözcü, siber güvenlik meselelerinin bahane edilerek Çin'e yönelik karalama ve saldırılarda bulunulmasına da karşı olduklarını ifade etti.

SALDIRILARDA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ARTEX ARACI KULLANILDI

Microsoft, Storm-0940 olarak takip ettiği hacker grubunun saldırı kampanyasında ARTEX adlı açık kaynaklı bir sızma testi çerçevesi kullandığını açıkladı.

Sızma testleri, ağların ve hizmetlerin güvenliğini değerlendirmek amacıyla yapılan meşru testler. Bu testlerde farklı araçlardan yararlanılabiliyor.

Microsoft'a göre ARTEX, kullanıcıların herhangi bir yapay zekâ modelini kullanarak çeşitli sızma testi görevlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyor. Araç, keşif faaliyetleri ve veri sızdırma dâhil olmak üzere çeşitli görevleri otonom şekilde gerçekleştirecek biçimde de yapılandırılabiliyor.

SAVUNMADAN FİNANSA KADAR ÇOK SAYIDA SEKTÖR HEDEF ALINDI

Microsoft'un açıklamasına göre saldırı kampanyası, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren kuruluşları hedef aldı.

Hedef alınan sektörler arasında havacılık ve uzay, savunma, otomotiv, kimya, enerji, finansal hizmetler, kamu, hukuk, imalat, medya, askeri alan, yarı iletkenler, yazılım ve teknoloji bulunuyor. Düşünce kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da saldırıların hedefleri arasında yer aldı.

ÇOK SAYIDA KURULUŞTA AYRICALIKLI BULUT KALICILIĞI SAĞLANDI

Microsoft, saldırı girişimlerinin büyük bölümünün başarısız olduğunu ancak Storm-0940 grubunun kısa süre içinde çok sayıda kuruluşta ayrıcalıklı bulut kalıcılığı sağlamayı başardığını bildirdi.

Ayrıcalıklı bulut kalıcılığı, temizleme çalışmalarının ardından bile sürebilecek üst düzey erişimi ifade ediyor.

Kaynak: Reuters