İBB duyurdu: Plajlar 4 Haziran'da açılıyor

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbulluların, yaz süresince Caddebostan, Güneş ve Menekşe Plajları'nda ağırlanacağı, haftanın yedi günü sabah saat 08.00 ile 19.00 saatleri arasında plajların hizmet vereceği belirtildi.

Can güvenliği ve sağlık konularında yüksek seviyede tedbir alındığı kaydedilen açıklamada, tüm plajların her hafta düzenli olarak deniz suyu temizlik oranı ölçümlerinin analiz edildiği ve gerekli ilaçlamalarının da yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, plajlarda hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütüldüğü ve güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alındığı belirtilerek, İstanbul genelinde 515 kilo metrelik kıyı şeridi boyunca kıyı ve plaj temizliği yapıldığı vurgulandı.

DRONE VE KAMERALAR İBB PLAJLARINDA

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekiplerinin, İBB plajları da dahil toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hizmet verdiği de belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: