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İBB duyurdu: Plajlar 4 Haziran'da açılıyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası'ndaki Caddebostan Plajları ile Avrupa Yakası’ndaki Güneş ve Menekşe Plajları'nı 4 Haziran'da açacağını duyurdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbulluların, yaz süresince Caddebostan, Güneş ve Menekşe Plajları'nda ağırlanacağı, haftanın yedi günü sabah saat 08.00 ile 19.00 saatleri arasında plajların hizmet vereceği belirtildi.

Can güvenliği ve sağlık konularında yüksek seviyede tedbir alındığı kaydedilen açıklamada, tüm plajların her hafta düzenli olarak deniz suyu temizlik oranı ölçümlerinin analiz edildiği ve gerekli ilaçlamalarının da yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, plajlarda hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütüldüğü ve güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alındığı belirtilerek, İstanbul genelinde 515 kilo metrelik kıyı şeridi boyunca kıyı ve plaj temizliği yapıldığı vurgulandı.

DRONE VE KAMERALAR İBB PLAJLARINDA

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekiplerinin, İBB plajları da dahil toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hizmet verdiği de belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB, İstanbul'daki plajlarda 2 drone (insansız hava aracı), 35 jet-ski, 7 Kurtarma Botu, 2 Amfibik Kurtarma Jeti (Kara ve Deniz Aracı) 14 ATV aracı, 190 Gözetleme Kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile hizmet veriyor. Belediye plajlarında, soyunma konteynırları, duş alanları ve şemsiyeler günübirlik tatilcilerin hizmetine sunuluyor. Yiyecek ve içecek ihtiyacına çözüm sunan büfe ve kafeteryaların yer aldığı plajlarda şort, oyun topları, simit gibi deniz malzemeleri satışının yapıldığı çeşitli stantlar bulunuyor. Plajlarda, İstanbulluların keyif içerisinde bir gün geçirebilmeleri için yeşil alanlar, basketbol ve voleybol sahaları ile çeşitli spor aletlerinin bulunduğu sosyal yaşam alanları da yer alıyor."

PLAJLAR

Menekşe Plajı; Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren plaj, 630 metrelik sahil şeridine sahip. Olası durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajın 120 araçlık otoparkı bulunuyor.

Güneş Plajı; 840 metre uzunluğundaki plaj iki bölüm halinde hizmet veriyor. Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan plajda, voleybol sahası ve 240 araçlık otopark bulunuyor. Müzik yayını yapılan ve 0-7 yaş arası çocuklar ile engelli vatandaşlar ile refakatçisi olan bir kişinin ücretsiz olarak yararlanabildiği plajda, şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kullanım bedeli yetişkinler için 25 lira, öğrenciler içinse 12 lira olarak belirlendi.

Caddebostan Plajları; Caddebostan sahilinde toplam bin metre uzunluğunda 3 ayrı belediye plajı bulunuyor. Olası durumlara karşı zodyak kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor. 450 metre uzunluğundaki Caddebostan 1 Plajı'nda 7 yaş ve üzeri için şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kulanım bedeli yetişkinler için 25 lira, öğrenciler içinse 12 lira olarak belirlendi. Plajdan ayrıca engelli vatandaşlar ile refakatçisi olan bir kişi yine ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 300 metre uzunluğundaki Caddebostan 2 Plajı ve 250 metre uzunluğundaki Caddebostan 3 Plajları ise ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Öte yandan, Menekşe ve Caddebostan 2-3 Plajları'nda 10 lira ödeyerek şezlong ve şemsiye kiralamanın da mümkün olduğu kaydedildi.

(AA)

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ibb istanbul istanbul plajlar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çok lazım sanki suriyeli pislikler işgal eder zaten
bunlar boş şeyler ne kadar alınırsa alınsın fayda etmiyor gece sene ailem ile söz aile güneş plajına gittim abartısız diyorum 300 üzerinde erkek Suriyeliler mecbur kalkmak zorunda kaldık üç kuruş daha fazla kazanmak için hepsini içeri alındı aile harici aile plajına aile olmayanlar alınmasın
Suriyelilere müjde ????
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