İBB Meclisinde İETT faaliyet raporu tartışıldı

İBB Meclisi nisan ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İETT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demet'in 2022 yılı İETT Faaliyet Raporu'nu sunmasının ardından Mecliste grubu bulunan siyasi partiler, raporla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Bağcılar Belediye Başkanı ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'de 2013-2018 yılları arasındaki AK Parti döneminde, tamamı öz kaynakla 2 bin 250 otobüs aldıklarını söyledi.

Filoyu 5,8 yaş ortalamasıyla yeni İBB yönetimine teslim ettiklerini aktaran Özdemir, "Size teslim ettiğimizde İETT filosunun 4'te 3'ünü yenilemiştik. Bu otobüsleri 450 milyon avroya aldık. Bunun yüzde 80'ini, 31 Mart 2019 seçimlerinden önce ödemiştik. Sizin döneminize sadece 45 milyon avroluk bir taksiti yani sadece yüzde 10'u kalmış. Otobüsleri kullanıyorsunuz, vatandaşlardan paraları topluyorsunuz, yüzde 10 taksit ödeyin ya. Bunu da ödeyin" diye konuştu.

İhale konusuna da değinen Özdemir, AK Parti döneminde ortalama 4 şirketin ihaleye girdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Hepsi açık ihale. Siz ihaleyi düzenliyorsunuz, firmalar giriyor, en az 4 firma, 6 firma dosyayı indirmiş, 4 firma katılmış. Ortalama yüzde 30'ların üzerinde indirimler var. CHP döneminde bu ihaleler nasıl yapılmış? '25 metre metrobüs olacak.' demişsiniz. Onu sadece Akia üretiyor. '75 günde teslim edeceksiniz.' demişsiniz. 75 günde otobüs mü üretilir. Garajlara dizdirmişsiniz otobüsleri. 75 günlük ihaleye çıkmışsınız, sadece bir firma katılmış. Kim bu firma? Akia. Peki Akia deyince akla ne geliyor. CHP İstanbul üçüncü bölge 9. sıra geliyor. Arkadaş gerçekten çok becerikli. Arkadaş işletim ihalelerini aldırıyor, yetmiyor. Bakım onarım ihalelerini de aldırıyor, yetmiyor. Arkadaş otobüsleri de aldırıyor. O da yetmiyor. Kardeşini bir de İETT'nin içindeki ulaşım sisteminin içerisine işe sokturuyor. CHP, bu becerikli arkadaşı liyakat anlayışına göre yine İstanbul listelerinin içerisinde kazanılacak bir yere koymuş.''

Özdemir, ihalelerde rekabet koşulları oluşturulmadığını dile getirerek, ''Aynı şirketlere verilen ihalelerle, AK Parti döneminde yapılan indirimler yapılsaydı eğer Büyükşehir Belediyesinin cebinde 1 milyar 800 milyon lira kalacaktı. 1 milyar 800 milyon lira buhar oldu. Bakın 361 adet solo otobüs demektir bu." diye konuştu.

İBB'nin vatandaşlara bulunduğu vaatleri hatırlatan Özdemir, "Esenyurt'a, Beylikdüzü'ne, Avcılar'a, Büyükçekmece'ye söz. Şu anda yeni havalimanına bu sene sonu itibarıyla eğer metroyla gidemiyorsanız, tek müsebbibi yeni İBB yönetimidir. Yine göreve geldikten sonra AK Parti olarak yeni havalimanına, İstanbul'un doğusuna sizleri biz ulaştıracağız.'' dedi.

"İSTANBUL'A BİR METRE YOL, BİR KİLOMETRE METROBÜS HATTI KAZANDIRAMAMIŞSINIZ"

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz da İBB yönetimine eleştirilerde bulunarak ''4 yılı bitirdiniz, ağustos böcekliğine devam... İstanbul'a bir metre yol, bir kilometre metrobüs hattı kazandıramamışsınız.'' diye konuştu.

Yılmaz, ayrıca metrobüsün Silivri'ye kadar gitmemesini de eleştirdi.

CHP'li Meclis Üyesi Ali Gökmen, İETT'nin 800 hatta, 6 bin 470 otobüs ve 10 bini aşkın personelle 15 bin 394 durakta şehrin en ücra köşelerine kadar yılda 475 milyon kilometre katederek toplam 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştirdiğini anlattı.

Gökmen, "Nüfusuyla Avrupa'nın 23 ülkesinden daha büyük olan, kıtaları birbirine bağlayan İstanbul'umuza hizmet eden bu güzide kuruluşumuzda, en alt kademeden en üst kademeye kadar emek veren tüm emekçilerimize CHP grubu ve şahsım adına çok teşekkür ederim." dedi.

İETT'nin öz kaynaklarıyla 160 yeni metrobüs alımını gerçekleştirdiğini anlatan Gökmen, "Yeni ihaleyle 60 metrobüsü filomuza katacağız. 120 İETT otobüsünü yakın zamanda filomuza ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gökmen, İstanbul'da ulaşım sorununun çözümünün raylı sistemler, metrolar olduğunu vurgulayarak "Maalesef 25 yıldır yönetmiş olduğunuz bu kentte ulaşım planlamasını doğru yapmadığınız için raylı sisteme hiç önem vermediniz. Metro fakiri bir İstanbul yarattınız. 2019 öncesi finansman eksikliğinden, yönetim zafiyetinden dolayı 10 hatta raylı sistemin inşaatını durdurmuştunuz." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2019'da göreve gelir gelmez öncelikle yapımı durdurulan metro hatlarına el attığını, gerekli finansmanı bularak hızlı bir biçimde inşanın devamını sağladığını kaydeden Gökmen, "Sayın İmamoğlu, aynı anda 10 metro yapan belediye başkanı olarak da tarihe geçti." diye konuştu.

Gökmen, İETT'nin İstanbullulara konforlu ve güvenli ulaşım sağlamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından oylanan faaliyet raporu kabul edildi.

