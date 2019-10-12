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İBB'nin Twitter'daki açıklamasına Sultangazi Belediyesi'nden tepki

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter paylaşımına sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi tepki gösterdi.

İBB'nin Twitter'daki açıklamasına Sultangazi Belediyesi'nden tepki

Sultangazi'de oturan bir kişi, meydan aydınlatmasının çalışmadığını sosyal medya üzerinden İBB'nin "Beyaz Medya" hesabına iletti.

İBB'nin twitter hesabından ise, "Konu hakkında Sultangazi Belediyesi yetkililerine bilgi paylaşıyoruz" cevabı verildi. Ancak İBB'nin bu paylaşımına Sultangazi Belediyesi'nden tepki geldi.

Sultangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Merhaba @ibbBeyazmasa; bizce artık her şikayeti ilçe belediyesine yönlendirme anlayışını terketmeniz, sizin ve paydaşlarınızın sorumluluk alanlarınızı iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Vatandaşımızın şikayetinde ilçe adını görüp ilçe belediyesine topu atmak hiç etik değil..." cevabı verildi.

vc

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ibb sultangazi belediyesi Twitter

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sultangazi belediyesi boş yapmış, sana bağlı sokak lambasını büyükşehir belediyesi niye tamir etsinki=? ana hat, büyük caddeler büyükşehir belediyesi sorumluluğu altında. her işi büyük şehir belediyesi yapacaksa ilçe belediyeleri neden var? açıkcası ben ilçe belediyenin iş bıraktığını gözlemiyorum, herşeyi büyükşehire yıkıyorlar ki büyükşehir belediyesi kötü görünsün... ayrıca sultangazi belediyesi sana gelen istekler büyükşehirle alakasıyla sende onlara yönlendirirsin olur biter burada yanlış olan nedir? çok boş yapmış bunu yazan, her kimse bulup sorulmalı sen ne yapmaya çalışıyorsun diye?
senin belediyenin sınırlarındaysa sorumluluk alacaksın sultan hazretleri
sultangazide neden belediye var o zaman
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