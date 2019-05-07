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İBB’nin Twitter hesabı, İmamoğlu, Yavaş, Soyer ve Akşener’i takipten çıkardı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 07.05.2019 07:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin ve mazbatanın iptaline yönelik kararının ardından, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer’i takipten çıkardı ve YSK’nın kararını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’yı retweet’ledi.

İBB’nin Twitter hesabı, İmamoğlu, Yavaş, Soyer ve Akşener’i takipten çıkardı

YSK’nin İstanbul’da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik karara imza atmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi twitter hesabında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Daha önce takibe alınan Akşener, Yavaş, Soyer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK’nin kararının ardından takipten çıkarıldı. İBB hesabından YSK’nın kararını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın paylaşımı ise retweet’lendi.


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istanbul büyükşehir belediyesi Twitter Tunç Soyer mansur yavaş

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