İBB’nin Twitter hesabı, İmamoğlu, Yavaş, Soyer ve Akşener’i takipten çıkardı

YSK’nin İstanbul’da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik karara imza atmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi twitter hesabında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Daha önce takibe alınan Akşener, Yavaş, Soyer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK’nin kararının ardından takipten çıkarıldı. İBB hesabından YSK’nın kararını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın paylaşımı ise retweet’lendi.

YSK’nın Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimleri ile ilgili kararının İstanbulumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/JsJFqhgR1N — Dr. Hayri BARAÇLI (@hayribaracli) 6 Mayıs 2019



